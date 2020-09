Valentina e Alessandra Giudichessa/ Dieta per gemelle di Come un gatto in tangenziale

Valentina e Alessandra Giudichessa sono due gemelle diventate popolari per aver recitato accanto a Paola Cortellesi nel film Come un gatto in tangenziale, commedia di Riccardo Milani. Nel film interpretano Pamela e Sue Ellen, le sorellastre ladre e bugiarde di Monica, il personaggio di Paola Cortellesi. Una delle scene simbolo del film di cui sono protagoniste è quella relativa all’incontro tra Monica e Franca Leosini che accetta di parlare al telefono con le gemelle, ossessionate da lei. Nate e cresciute a Roma, dopo la grande popolarità vissuta grazie al successo ottenuto dal film, sono tornate alla loro vita. Oltre a lavorare, le gemelle Giudichessa trascorrono le loro giornate dedicandosi alla loro più grande passione: il cibo. Recentemente sono state ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nel corso di una puntata in cui è stato affrontato il tema delle diete. Oggi, domenica 20 settembre, Valentina e Alessandra Giudichessa tornano in tv come ospiti di Live – Non è la D’Urso. Nel corso della lunga serata, la conduttrice si occuperà anche della polemica sul corpo delle donne e le Gemelle Giudichessa racconteranno il rapporto che hanno con il proprio corpo.

VALENTINA E ALESSANDRA GIUDICHESSA A DIETA CON BARBARA D’URSO

Pur essendo amanti del cibo, Valentina e Alessandra Giudichessa hanno deciso di cominciare a seguire una dieta avendo raggiunto un peso eccessivo e che mette a rischio la loro salute. Ad annunciarlo sono state le gemelle Giudichessa durante la puntata di Pomeriggio 5 trasmessa l’11 settembre 2020. “Penso che abbiano deciso di dimagrire insieme a noi. Vedremo quindi insieme come faranno a dimagrire”, ha detto la conduttrice che ha deciso di farle seguire dal professor Nicola Sorrentino.La giornata alimentare delle gemelle Giudichessa comprende: pasta alla grcia, salsicce e dolci. Con il professor Sorrentino dovranno seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata che, pur prevedendo la pasta, prevede un consumo di verdura. Le sorelle Giudichessa, dunque, sono pronte a cambiare la propria immagine, ma la loro è un’esigenza legata alla salute.





