VALENTINA E ALESSANDRO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Doppio trasloco in pochi giorni!

Valentina e Alessandro, Matrimonio a Prima Vista 2023: doppio trasferimento!

Come le altre coppie, anche Alessandro si trasferisce a casa di Valentina: è la prima convivenza per entrambi. “Io spero che qui si possa trovare bene. Spero che non si senta come ospite”, dice lei. Anche per il marito c’è tanta emozione: “Mia moglie l’ho trovata più bella di quando l’ho lasciata. Son contento”. Lei si dice “pronta, anche psicologicamente, a vivere questa avventura”. I due ridono e scherzano: sembrano molto complici e felici di vivere questa avventura. Per il sociologo Mario Abis, il fatto che sia la prima convivenza per entrambi è di per sé un fatto positivo ma allo stesso tempo essendo un’esperienza al buio, può nascondere dei lati negativi. Da parte di entrambi però c’è la voglia e l’entusiasmo per vivere al meglio il tutto. Dopo qualche giorno a casa di Valentina, i due si trasferiscono a casa del marito, portando con loro tutti i cuscini.

Matrimonio a Prima vista 2023, 5a puntata/ Diretta: Sonia a casa dei genitori di Alberto

Alessandro e Valentina è nato un amore a Matrimonio a Prima Vista 2023

Valentina e Alessandro sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista 2023, l’esperimento d’amore estremo: sei single si sposano con perfetti sconosciuti… sarà per sempre? Durante la luna di miele la coppia ha cominciato a conoscersi meglio e sono nati i primi dubbi e incomprensioni. Valentina ha dato del tamarro al suo sposo precisando che fuori dal programma non l’avrebbe mai notato. Parole pesanti quelle pronunciate da Valentina Mangili, ma qualcosa è cambiato durante la luna di miele visto che i due hanno “deposto le armi” e iniziato a conoscersi. Tutto è iniziato con un bacio che ha rotto ogni imbarazzo tra i due sposini che hanno trascorso una bellissima serata insieme.

GIANNA E JUANCHI, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Chiarimenti tra i due: c'è una promessa

Alessandro e Valentina sono diventati più uniti che mai. Tra i due, infatti, è nata una chimica pazzesca su cui forse nemmeno gli esperti del programma avrebbero mai puntato. Proprio Valentina parlando di Alessandro ha detto: “non mi sento ancora una coppia, ma in questo momento non mi sento neanche più single”.

Alessandro e Valentina insieme dopo Matrimonio a Prima Vista 2023?

Dopo le incomprensioni iniziali prosegue a gonfie vele il matrimonio di Alessandro e Valentina di Matrimonio a Prima Vista. La ragazza, infatti, ha confessato alle telecamere del programma di essere sulla strada giusta per provare un sentimento verso lo sposo. I presupposti per continuare anche fuori dal programma ci sono tutti visto che i due hanno cominciato ad approfondire la loro conoscenza scoprendo dei lati caratteriali che li accomunano.

SONIA E ALBERTO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Comincia la convivenza: "Abbiamo sentito la mancanza"

Anche Alessandro ha speso parole di grande affetto per Valentina. “Ho realizzato di essere sposato con lei, sono contento di avere metabolizzato questa emozione” – ha detto lui, mentre Valentina ha confessato “sono contenta di essere riuscita ad andare oltre e a lasciarmi andare”. Che dire: Alessandro e Valentina sembra intenzionati a fare le cose sul serio!











© RIPRODUZIONE RISERVATA