VALENTINA E ALESSANDRO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Lite e lacrime, lui: “Fuori da qui avrei già mollato”

Non parte benissimo la luna di miele per la coppia di Matrimonio a prima vista 2023 composta da Alessandro e Valentina. I due sono in Messico ma nasce subito uno scontro quando lui le fa notare di essersela presa per una sua uscita. “Mi dice: ‘Tu sei un po’ tamarro’. Non dico che l’ho presa sul personale però mi ha un po’ toccato.”, ammette; poi le dice: “Sono uscito fuori e mi aspettavo che tu venissi da me, cosa che non hai fatto. Mi sarebbe piaciuto”.

Valentina si sfoga e crolla in lacrime: “Stiamo vivendo in due giorni migliaia di emozioni, anche io mi aspettavo delle cose. Però se tu ti chiudi…”. Lui, brutalmente sincero, le dice: “Io in un’altra situazione avrei già mollato il colpo”. Lei è altrettanto sincera: “Se io ti avessi visto in un locale non mi sarei avvicinata a te.”, “Neppure io ti avrei chiesto il numero”, replica allora lui. I problemi per la coppia sono dunque già evidenti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Matrimonio a Prima Vista 2023, Valentina e Alessandro: sono davvero compatibili?

Valentina e Alessandro sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista 2023, l’esperimento d’amore che vede alcune persone sconosciute tra loro trovare l’anima gemella al buio. Proprio così, un team di esperti composto da Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi basandosi sulla compatibilità ha “accoppiato” i protagonisti facendoli conoscere per la prima volta sull’altare nel giorno del matrimonio. Tra questi ci sono anche Valentina e Alessandro che dopo il matrimonio hanno cominciato a conoscersi meglio. Entrambi “problematici”, i due hanno dimostrato sin dall’inizio di questo esperimento d’amore di non essere proprio caratterialmente compatibili nonostante il parere diverso dei tre esperti.

A remare contro anche gli amici degli sposi. Le amiche di Valentina, infatti, hanno confessato che lei è alla ricerca di un uomo dal carattere deciso e forte e che sappia tenerle testa, ma in realtà Alessandro sembra una persona tranquilla che si affida molto ai consigli delle sorelle, sue grandi amiche.

Chi sono Valentina e Alessandro di Matrimonio a Prima Vista 2023

Ma chi sono Valentina e Alessandro di Matrimonio a Prima Vista 2023? Quello che possiamo dirvi è che Valentina vive a Bergamo dove ha iniziato a lavorare come animatrice nei villaggi turistici per poi cambiare vita e iniziare a lavorare in una agenzia di viaggi. E’ una grandissima appassionata di viaggi, ma anche di cucina ed è alla ricerca di uomo deciso in grado di tenerle testa. Alessandro, invece, ha 28 anni e viene da Milano dove lavora come programmatore informatico. Prima di pronunciare il lieto si, Valentina si è raccontata così ai microfoni del programma: “l’amore è stato un po’ sospeso fino ad oggi. Ho vissuto relazioni brevi e di poca importanza. Ho provato forti emozioni però è sempre stata più forte la mia voglia di viaggiare, esplorare il mondo. Poi sono stata obbligata a fermarmi ed è stata tosta”.

Alessandro, invece, parlando delle sue esperienze di vita ha confessato: “ho avuto una relazione molto lunga, durata 9 anni, poi quando c’è stata la rottura sono stato molto male. La mia azienda aveva appena chiuso, io avevo lasciato il calcio, lei era il mio salvagente ma mi ha abbandonato. Sono diventato una persona molto fredda nelle relazioni, e questo non mi permette di vivere le relazioni come vorrei io. Ti senti solo”. Dopo il matrimonio i due riusciranno a restare insieme?











