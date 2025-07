Chi sono Valentina e Antonio? A Temptation Island 2025 è subito tempesta: bugie, una strana vincita e i tradimenti di lui.

Chi sono Valentina e Antonio di Temptation Island?

Anche se Temptation Island 2025 non è ancora iniziato, si parla già di tutte le coppie che faranno parte nel programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia in partenza il 3 luglio. In particolare, una delle coppie maggiormente presa di mira sui social è quella formata da Valentina e Antonio. Intorno a loro girano dei gossip davvero incredibili vista la loro situazione molto particolare. Ma chi sono? E perchè la loro storia fa così scalpore? Andiamo a conoscerli meglio.

A Temptation Island 2025 vedremo Valentina, una ragazza che più volte ha preparato le valigie per andare via dalla casa con cui vive con il fidanzato. E anche adesso, prima di partecipare al programma si è già detta sicura che lui la tradirà nel corso delle riprese. Insieme da poco più di un anno, il loro rapporto è stato pieno di bugie, dato che Antonio all’inizio le aveva detto di aver vinto 150.000 € per un gratta e vinci e che quindi sarebbe dovuto partire per un viaggio insieme ad un suo caro amico. La realtà era tutta diversa: Antonio era partito con la sua ex fidanzata, la quale aveva poi scritto a Valentina dicendole tutta la verità.

Valentina e Antonio, Temptation Island 2025: la segnalazione di Deianira Marzano

Un colpo grosso quello dell’enorme bugia di Antonio, che non è mai stato superato dalla fidanzata Valentina e proprio per il fatto che è accaduto all’inizio della loro relazione oggi è ancora più difficile riconquistare la fiducia. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha poi fatto una segnalazione scioccante su Valentina e Antonio: un utente l’ha contattata dicendole che non era vero nulla sul tradimento di Antonio e che si è trattato solo di una costruzione mediatica. Ovviamente al momento non si sa ancora la verità ma a quanto sembra Antonio è il classico ragazzo che dopo pochi giorni all’interno di un villaggio pieno di tentatrici cederà al loro corteggiamento assiduo. Scommettiamo?