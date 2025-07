Temptation Island 2025, com’è finita tra Valentina e Antonio: si sono lasciati o stanno ancora insieme?

Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è appena incominciato ma già si moltiplicano le segnalazioni, i rumor e le indiscrezioni su quale sarà il futuro delle coppie, chi si sarà lasciato e chi invece nonostante tutto ha deciso di continuare a stare insieme uscendo uniti dal programma. E tra le coppie protagoniste assolute di questa edizione ci sono Sonia M. e Alessio ed anche Valentina Riccio ed Antonio Panico. A scegliere di partecipare al programma è stata la ragazza perché non si fide del suo compagno e già nella prima puntata Antonio ha perso la pazienza per un video in cui la ragazza gli rinfacciava tutti i suoi difetti.

Adesso a spoilerare com’è finita tra Valentina e Antonio dopo Temptation Island 2025 ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano. Innanzitutto va premesso che la segnalazione, giunta all’influencer, è appunta una segnalazione di una fonte vicina al programma ma appunto sempre una segnalazione e quindi va presa con le pinze e le dovute cautele. Fatta questa premessa non resta che aggiungere che secondo tali rumor Valentina e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025. I due nonostante tutto non si sono lasciati ma al contrario hanno deciso di dare una seconda opportunità al loro rapporto partendo dai punti di forza e cercando di mettere da parte vecchi rancori.

Valentina e Antonio di Temptation Island 2025: ecco com’è finita: “Ricevuto una proposta da Maria De Filippi”

E non è tutto perché la segnalazione giunta a Deianira Marzano ha fornito altri dettagli. Le sorprese non sono finite qui perché sembrerebbe che Maria De Filippi ha chiamato Antonio Panico a lavorare con lei, non è stato specificato, però, ne in quale ruolo ne in quale programma certo però che se vero si tratterebbe di un finale di trasmissione totalmente inaspettato per il 35enne. Nel frattempo proprio in questi minuti l’altro esperto di gossip Amedeo Venza ha confermato che i due usciranno insieme dal programma aggiungendo inoltre che il finale sarà epico. Insomma cresce l’attesa per le prossime puntate di Temptation Island 2025 per scoprire cosa succederà a Valentina e Antonio e a tutte le altre coppie.