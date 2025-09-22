Cos’è successo a Valentina e Antonio dopo Temptation Island 2025? Sono in corso i preparativi per il loro matrimonio: tutte le novità

Tra i protagonisti di Temptation Island 2025 che più hanno divertito il pubblico di Canale5 ci sono senza dubbio Valentina e Antonio il cui percorso sentimentale non è andato come in molti credevano, considerando come è iniziato. I due non stanno insieme da tanto tempo e lui è pure andato in vacanza con un’altra mentre era impegnato con la sua attuale ragazza. È andato a vivere con lei e, stando alle parole di quest’ultima, non l’ha mai aiutata in casa con le faccende o con le bollette.

Temptation Island 2025, nuovi colpi di scena per Valerio, Sarah e Ary/ Com'è finita tra loro

Nel programma di Filippo Bisciglia lui si è avvicinato a una tentatrice e ha fatto impazzire di gelosia la sua fidanzata, che però ha saputo rispondere a tono avvicinandosi a sua volta a un tentatore. Sono state due le volte in cui Antonio si è inalberato e ha provato a raggiungere il villaggio delle fidanzate per portarsela vita.

Speciale Temptation Island 2025 oggi 22 settembre/ Diretta e coppie: annuncio bomba per Sonia B e Simone

Valentina e Antonio pronti al matrimonio dopo Temptation Island 2025

Tribuna Posillipo è diventato un meme sui social ad opera di Antonio che ha riversato verso un tentatore tutta la sua rabbia e la sua frustrazione. Nel giro di poco tempo ha cambiato idea su Valentina e ha voluto sorprenderla al falò di confronto facendole la proposta di matrimonio. Lei ha accettato prendendosi tutte le critiche da parte degli utenti social.

Stasera a Temptation Island 2025 e poi… e poi… saranno mostrati i preparativi del matrimonio per la coppia che appare sempre più felice e innamorata, sempre in grado di scherzare, dato che lui mostrerà il famoso gazebo che avrebbe dovuto regalare a Simone. Ma non è tutto: pare che ci sarà per la coppia una grandissima sorpresa pre-nozze, ovvero la dedica del loro cantante preferito Sal Da Vinci. Stando, infine, agli ultimi aggiornamenti, la coppia avrebbe scelto come testimone di nozze Rosario Guglielmi, altro ex fidanzato di Temptation Island, che ha recentemente fatto una figuraccia a Uomini e Donne dopo aver accettato di salire sul trono.

Rosa e Pietro, chi sono i genitori Alessio Loparco di Temptation Island 2025: "Con noi è sparito"/ Le novità