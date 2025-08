Continuano i preparativi per il matrimonio di Valentina e Antonio di Temptation Island 2025: annunciato il testimone di nozze (che è uno dei fidanzati)

Se c’è una coppia che ha ottenuto un grande successo a Temptation Island 2025 è sicuramente quella composta da Valentina e Antonio. Dopo un inizio burrascoso, il pubblico di Canale 5 ha iniziato ad affezionarsi alla coppia, soprattutto grazie alle scene tragicomiche che hanno visto protagonista il fidanzato. E infatti, nonostante i comportamenti non sempre corretti di quest’ultimo, alla fine sia il pubblico che la stessa Valentina lo hanno perdonato. Quest’ultima, in particolare, ha accettato tra lacrime e sgomento la sua proposta di matrimonio.

Filippo Bisciglia, quanto ha guadagnato con Temptation Island?/ Svelato il cachet, la cifra non è niente male

Finito Temptation, Valentina e Antonio sono tornati alla loro vita ‘rinnovati’ e pronti ad avviare i preparativi per il matrimonio. Infatti, ad oggi, non ci sono segnalazioni negative sulla coppia, che è invece apparsa, a chi li ha visti, più innamorata che mai. Anzi, gli unici aggiornamenti sono proprio riguardanti le nozze e arrivano da una fonte certissima: la stessa Valentina.

Temptation Island, Francesca Sorrentino tifa per Sarah/ "Speriamo vada sul trono di Uomini e Donne"

Valentina e Antonio hanno scelto il loro testimone di nozze ed è uno dei fidanzati di Temptation Island 2025

È stata la futura sposa a condividere una storia su Instagram – inviata però alla sorella, visto che Valentina e Antonio hanno ancora i profili chiusi – in cui annuncia chi sarà il loro primo testimone di nozze. Si tratta proprio di un volto di Temptation Island 2025, e anche uno dei più amati dell’edizione appena conclusa: Rosario Guglielmi. L’ormai ex fidanzato di Lucia Ilardo sarà al fianco di Valentina e Antonio nel giorno delle loro nozze e, nel video condiviso dalla futura sposa, è proprio al loro fianco, confermando dunque personalmente l’annuncio della coppia. Non resta, ora, che attendere i prossimi aggiornamento sul matrimonio dei due protagonisti di Temptation Island 2025, a partire dalla data ufficiale dell’evento.

Temptation Island, già finita tra Ary e Valerio? La donna beccata sola in discoteca/ C'entra anche Sarah