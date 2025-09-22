Valentina e Antonio si sono scambiati le promesse di matrimonio a Temptation Island 2025: per loro la sorpresa di Sal Da Vinci!

Valentina e Antonio sono la prima coppia a fare il suo arrivo in studio nello speciale di Temptation Island 2025. Le cose per loro vanno molto bene e, anzi, continuano i preparativi per il matrimonio, che vengono mostrati anche al pubblico attraverso dei video fatti dalla coppia. Nel primo, Valentina e Antonio sono alla ricerca della bomboniera, che ricade su un corallo (anche se lui avrebbe optato per una statuetta rappresentate le corna); nel secondo, lei prova i primi abiti da sposa, per poi annunciare di aver scelto il suo.

La coppia fa finalmente il suo ingresso al cospetto di Filippo Bisciglia e a lui fanno un dono speciale: la loro bomboniera di nozze in anteprima. Il conduttore apre la scatola contenente un corallo azzurro da lui molto apprezzato: “Lo metterò a casa, poi vi manderò una foto!” annuncia.

Valentina e Antonio si scambiano le promesse di matrimonio a Temptation Island 2025: arriva Rosario Guglielmi come testimone

Antonio e Valentina raccontano poi la loro estate dopo Temptation Island: “L’estate è andata benissimo, ci siamo divertiti tantissimo. – annuncia Valentina – Siamo stati a Capri, abbiamo vissuto come due ragazzini. Ora tra noi va bene, ogni tanto battibecchiamo ma siamo più forti di prima. Non lo controllo più dalla finestra del bagno.“, ha quindi aggiunto. Parlando poi di matrimonio, Antonio ha aggiunto: “La data? Stiamo aspettando un po’, però stiamo vedendo su internet dei locali per il matrimonio.” Prima dei saluti, Antonio ha annunciato una sorpresa per la fidanzata Valentina, con la complicità di Filippo e di Rosario Guglielmi, loro testimone di nozze: i due si sono scambiati le promesse di matrimonio sotto un meraviglioso gazebo (e come poteva mancare?!) illuminato. A coronare questa romantica scena, l’arrivo di Sal Da Vinci, che ha dedicato alla coppia il suo brano ‘Rossetto e caffè’.

