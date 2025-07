Valentina e Antonio ai ferri corti a Temptation Island 2025: lei cede al tentatore Francesco nella terza puntata e lui perde le staffe

Si preannuncia una puntata scoppiettante per Valentina e Antonio a Temptation Island 2025. Il terzo appuntamento vedrà la coppia nuovamente protagonista, e porterà il fidanzato a fare i conti con la gelosia. Facciamo un passo indietro: Valentina e Antonio stanno insieme da circa un anno e sono in crisi a causa della poca volontà di lui di impegnarsi seriamente nella relazione. Antonio non è stato sempre fedele, e questo ha minato la storia con Valentina, che lo ha accolto a casa sua. I due, infatti, convivono ma la donna non ha fatto mistero di provvedere lei al pagamento della casa, delle bollette e di molte altre cose.

Uno sfogo, fatto durante la pima puntata di Temptation Island, che ha scatenato l’ira di Antonio, manifestatasi in una scenata culminata con l’annuncio di lui di voler lasciare il programma. Allarme, però, rientrato poco dopo, grazie anche ai tanti tentativi dei fidanzati di farlo ragionare. Nella puntata in onda oggi 17 luglio, le cose sono tuttavia destinate a crollare nuovamente.

Valentina e Antonio sempre più in crisi a Temptation Island 2025: lui chiede il falò di confronto?

Le prime anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2025 ci svelano, infatti, che Valentina inizierà a lasciarsi andare al ‘corteggiamento’ dei single, e di uno in particolare: Francesco. Il tentatore la porterà anche in barca dove non risparmierà complimenti nei suoi confronti. Il tutto sarà mostrato ad Antonio che, di fronte alle immagini, crollerà a terra e perderà le staffe, urlando e accusando Valentina: “Ero io il problema poi!”, tuonerà sfogandosi con i compagni.

La coppia di Valentina e Antonio subirà, insomma, un importante scossone nel corso della nuova puntata di Temptation Island, tanto che non è da escludere che lui possa decidere di chiedere, e stavolta per davvero, il falò di confronto immediato con la fidanzata. Difficile, tuttavia, che lei accetti senza aver risolto ancora nulla.