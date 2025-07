Valentina e Antonio protagonisti a Temptation Island 2025: il fidanzato vede un video dove la fidanzata parla di lui ed esplode

Valentina e Antonio continuano il loro percorso nei sentimenti a Temptation Island 2025. I due, che stanno insieme da poco più di un anno, hanno deciso di mettersi alla prova per capire se lei si possa fidare di lui. Nella terza puntata di Temptation Island, si parte proprio dai due ragazzi. Antonio, nel villaggio dei fidanzati, si diverte e sembra non pensare a Valentina: con le single, infatti, c’è feeling e spensieratezza. Arriva però il falò, dove Antonio vede delle immagini di Valentina che lo lasciano a bocca aperta. Parlando proprio della compagna, ancor prima di vedere questi video, Antonio racconta: “Io sono innamorato ma non mi sento apprezzato. Lei ha quattro figli, io mi sono presa un carico non da poco”.

Valentina, nelle immagini che Antonio vede, dice: “Un po’ mi sento responsabile di lui perché lui ha lasciato il suo appartamento per venire da me. Poi penso che dovrà pagarsi di nuovo l’affitto. Lo vedevo che aveva tante spese, non ce la faceva e si lamentava sempre. Allora l’ho invitato a vivere da me e lui ha detto subito di sì”. Antonio non gradisce affatto le parole della fidanzata, e smentisce.

Valentina e Antonio a Temptation Island, shock al falò: “Voglio vedere dove vuole arrivare”

Valentina, a Temptation Island, continua parlando di Antonio, il suo fidanzato: “Se fa qualcosa in casa te lo rinfaccia. La mia famiglia mi ha detto che da quando sto con lui mi sono spenta. Io sto facendo lo zerbino appresso a lui”.

La fidanzata, inoltre, spiega che non sa quando Antonio prenda lo stipendio e che in casa non paga nulla. “Lui mi sta spegnendo, pensa solo al suo benessere” aggiunge Valentina. Parole, quelle della fidanzata, che lasciano a bocca aperta Antonio: “Non è possibile. Non si vergogna” urla il fidanzato, che prende pugni quello che trova sotto mano. “Voglio vedere fino a dove vuole arrivare…” spiega ancora, visibilmente agitato. Ne segue un monologo vero e proprio, al termine del quale Antonio scoppia in lacrime.

