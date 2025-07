Certi fan di Temptation Island 2025 non si lasciano ingannare da certe coppie che cercano in tutti i modi di ricalcare quelle delle edizioni precedenti al fine di farsi conoscere per poi poterci lucrare su. Lo scorso anno ha fatto molto parlare di sé la coppia composta da Jenny e Tony ed ecco che quest’anno ne è arrivata che, secondo molti, è una praticamente uguale: Valentina e Antonio.

Stanno insieme da poco e quando si sono messi insieme lui era fidanzato. Infatti le ha raccontato la bugia dell’amico che ha guadagnato dei soldi ai gratta e vinci per andare in vacanza con la sua ragazza. Ed è stato lasciato? No, anzi, lei ha deciso di portarlo nel programma dove il racconto delle coppie partecipanti è guidato da Filippo Bisciglia. Ma i fan non sono per nulla convinti e li seguono con sospetto. Intanto questa sera, cambiano le carte in tavola, visto che nella seconda puntata di Temptation Island 2025 Valentina inizierà a conoscere meglio un tentatore, facendo infuriare Antonio.

Temptation Island 2025: Antonio ha minacciato di andarsene dopo le parole di Valentina

Valentina vive una relazione a dir poco complicata: sa che il suo fidanzato Antonio si scrive con altre ragazze quando è al lavoro, una volta non è riuscito a beccarlo proprio sul posto, e ancora lo spia quando va in bagno. Ma lui non sembra essere preoccupato, anzi, quando si è sentito dare sottilmente del mantenuto perché vive a casa di lei ha sbroccato minacciando di andarsene.

Ebbene sì, Antonio non ci ha più visto quando ha scoperto che la sua fidanzata a Temptation Island ha svelato di pagare mutuo, bollette e di ospitarlo pure a casa. I concorrenti, però, lo hanno convinto a rimanere e infatti nella prossima puntata in onda stasera le anticipazioni parlano di succose novità. Nel particolare, Valentina finalmente deciderà di pensare a sé stessa, uscendo in barca con un tentatore. Immagini di fronte alle quali Antonio avrà un’altra crisi: “Poi ero io il problema?”, urlerà ai compagni.

