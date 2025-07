Valentina e Antonio stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2025 e hanno scelto la data del matrimonio: l'annuncio

Valentina e Antonio stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2025. La coppia apre l’ottava e ultima puntata dell’edizione arrivando mano nella mano e annunciando di stare molto bene insieme. “Dopo questo programma abbiamo fatto un rientro bellissimo, ci siamo riscoperti. C’è quella passione che non avevamo prima”, ha annunciato, entusiasta, Valentina.

“Siamo usciti più forti di prima. Lei non mi credeva”, ha aggiunto allora Antonio, confermando le parole della fidanzata e, ormai, futura moglie. Sì, perché il matrimonio si farà e sono già in atto i preparativi. “Non mi sarei mai aspettata la proposta di matrimonio, io ero lì per chiudere la relazione. – ha spiegato la donna, ricordando i momenti iniziali del loro falò di confronto – Sono morta lì sopra.”

Valentina e Antonio hanno scelto la data del matrimonio dopo Temptation Island 2025 (e lei si è tatuata il suo nome)

La coppia ha dunque annunciato che sono già in atto i preparativi per le nozze, per le quali, a quanto pare, non manca molto. “I preparativi vanno bene, ho già visto qualche vestito, il mese prossimo vedo il ristorante. Ci siamo già attivati. C’è una data!”. Valentina e Antonio hanno però preferito non svelarla al momento, cosa che accadrà dunque tra qualche tempo.

Antonio, dal suo canto, ha spiegato che Temptation Island 2025 è stato un percorso importantissimo, che lo ha aiutato a capire molte cose della sua relazione con Valentina: “Non sono mai stato geloso di nessuna donna, ma qui ho scoperto di essere gelosissimo di lei. Come sto amando lei non ho mai amato nessuna donna. Io voglio invecchiare con lei, anche perché entrambi veniamo da un fallimento. Con lei ho riscoperto la parola amore, che non ci credevo più.” Infine, come prova del suo amore per Antonio, Valentina svela di aver fatto una pazzia: si è tatuata il nome del fidanzato sul braccio.

