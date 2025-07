Valentina e Antonio stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2025? Dagli avvistamenti alle anticipazioni sul matrimonio

Uno scherzo, un falò di confronto trash e una proposta di matrimonio con tanto di fuochi e fiamme. Questo è quello che durante la puntata di martedì 29 luglio ha lasciato di stucco i fan di Temptation Island 2025, che hanno assistito alla pace tra Valentina e Antonio davanti a Filippo Bisciglia. Il loro percorso si è concluso così, con un sipario su tutti i torti che si sono fatti nel loro viaggio nei sentimenti. Ad alcuni è sembrato tutto molto affrettato, mentre altri non si aspettavano nulla di diverso da Antonio, principe del trash di questa edizione.

Il fidanzato ha organizzato tutto in modo da far credere a Valentina di essere perdutamente innamorato della tentatrice Marta così da ‘farle pagare’ la sofferenza provata nel villaggio (Ce n’era bisogno? No.). In ogni caso, dopo la discussione finta si sono accesi moltissimi fuochi che hanno composto la scritta “M’vuò spusà?” e Valentina è crollata in lacrime per la felicità dopo che in sottofondo è partita la canzone di Tony Colombo “Ti aspetto all’altare”. Ma come sono andate le cose tra di loro un mese dopo questa proposta di matrimonio?

Valentina e Antonio dopo Temptation Island 2025: gli aggiornamenti sul matrimonio

Nonostante alcuni spoiler provenienti dal web svelavano che tra Valentina e Antonio non è andata per il meglio una volta usciti da Temptation Island 2025, pare invece che la storia d’amore tra i due stia procedendo a gonfie vele. Solo pochi giorni prima la proposta di matrimonio, qualcuno ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale Antonio avrebbe rivisto la tentatrice Marta con cui si era rapportato nel reality, tuttavia le anticipazioni di Dagospia ci svelano un quadro del tutto differente. “Trionfa l’amore per il Napoli, ma non tribuna Posillipo, per Valentina e Antonio.”, si legge nelle anticipazioni, secondo le quali nulla è cambiato rispetto a quanto visto durante la loro ultima apparizione a Temptation Island. Il matrimonio ci sarà, anche se non c’è ancora una data.

Per sapere come sarà andata dopo il loro percorso dovremo aspettare ancora un po’, ma tra un mese sarà tutto chiaro soprattutto quando i protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia faranno il loro ingresso a Uomini e Donne raccontando tutta la verità.