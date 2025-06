L’inizio di Temptation Island 2025 si avvicina, il che ha dato ufficialmente il via alle presentazioni delle coppie che parteciperanno a questa edizione. Dopo Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., la terza coppia ufficiale del programma è quella composta da Valentina e Antonio. Una coppia che promette già scintille, viste che a quanto pare ha già affrontato dei tradimenti, come lei ha ammesso nel video di presentazione.

Simone e Sonia B, chi è la seconda coppia ufficiale di Temptation Island?/ "Dopo 6 anni non gli piaccio più"

“Sono Valentina e sono fidanzata da un anno con Antonio. Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui.”, ha esordito la ragazza, svelando di avergli per questo già preparato le valigie “perché sicuramente, durante il programma, sbaglierà.” Le premesse sono, dunque, non ottimali per la coppia, anche perché lui ha commesso vari errori nei suoi confronti. “Quando noi eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire per un viaggio, perché il suo amico ha vinto 150mila euro al Gratta e Vinci. Ma non è partito mai con questo amico, è partito con la fidanzata.” ha raccontato Valentina.

Alessio e Sonia, segnalazioni di tradimenti prima di Temptation Island 2025/ Il rumor choc

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Chi sono Valentina e Antonio, coppia di Temptation Island 2025

Antonio, a quel tempo, era infatti fidanzato con due ragazze contemporaneamente, cosa che Valentina ha scoperto grazie ad un messaggio ricevuto dall’altra donna: “L’ho scoperto perché la sua fidanzata un giorno mi ha mandato un messaggio su Instagram: ‘Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato!’.” Di fronte a queste confessioni, nel video, Antonio se la ride e commenta: “Era all’inizio che stavamo insieme…”. Al che, lei replica: “Allora devi stare con due ragazze contemporaneamente? La notte è lunga e lui deve perdere tempo a contattare le ragazze.” Errore che lui conferma, sempre con un sorriso soddisfatto. È chiaro che sarà una delle coppie più discusse di Temptation Island 2025.

Sonia M e Alessio prima coppia Temptation Island 2025/ "Rapporto turbolento": loro storia promette scintille