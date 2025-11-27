Valentina e Cristian di Uomini e Donne, convivenza vicina? La risposta a CasaLollo e la rivelazione choc sul matrimonio.

Valentina e Cristian, da Uomini e Donne alla convivenza? Cosa rispondono

Nelle ultime ore Valentina e Cristian si sono raccontati a CasaLollo facendo il punto della situazione sulla loro relazione. La coppia, nata a Uomini e Donne, festeggia il suo secondo anno insieme e nel format di Lorenzo Pugnaloni ha confessato diversi retroscena.I due si sono focalizzati principalmente sul tema della convivenza, che ancora non c’è per via del fatto che entrambi abitano l’uno molto vicino all’altro: “Indubbiamente siamo avvantaggiati, prendiamo la macchina e in 20 minuti possiamo vederci“, spiega Cristian.

Uomini e Donne, Morena Fanfante choc: "Cosa penso di Agnese e Roberto"/ "Federico? Si è perso totalmente"

“Il nostro standard è sempre stato vederci nel weekend“, spiega Valentina, che racconta che appena possono vanno in vacanza insieme e girano il mondo insieme. Lorenzo Pugnaloni torna però sulla convivenza: “C’è la volontà di convivere?”, Valentina Pesaresi e Cristian rispondono di sì, che queste cose arrivano con il tempo e che ne stanno parlando: “Il pensiero c’è, ne parliamo spesso ma adesso ci va bene così anche perchè con una convivenza ci sono dei compiti da dividere e delle responsabilità importanti“.

Insulti choc contro Agnese De Pasquale dopo l'addio a Uomini e Donne/ Le parole di Roberto Priolo

Valentina Pesaresi e Cristian Forti si sposano? “Opinioni discordanti”

Valentina e Cristian sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne, soprattutto per la loro spontaneità e il loro modo di vivere la storia d’amore nata nel dating show di Maria De Filippi su Canale 5. A due anni dalla scelta i fan si chiedono quando faranno il prossimo step della convivenza, anche se molti fanno domande sul matrimonio. E a tal proposito, loro rispondono senza peli sulla lingua: “Lui non ha una concezione del matrimonio come la mia“, spiega Valentina Pesaresi, che riporta l’esempio dei suoi genitori insieme ormai da tanti anni. Per Cristian Forti la cosa importante è rispettarsi e stare insieme supportandosi tutta la vita. I due hanno quindi una concezione molto diversa delle nozze, ma mai dire mai!