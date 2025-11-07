Caos al GF: Valentina chiude con Domenico dopo la festa in piscina con Benedetta. La reazione social che cambia tutto.

Valentina ha lasciato Domenico D’Alterio dopo le ultime vicissitudini al Grande Fratello. In seguito all’ultima puntata, la compagna del gieffino ha preso la drastica decisione. Il motivo? Il suo fidanzato si sta legando sempre di più a Benedetta Stocchi, soprattutto durante la festa in piscina tra i gieffini dove è sembrato che ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

La festa in piscina ha scatenato gli animi nella casa, soprattutto perchè tutti si sono resi conto che Domenico e Benedetta Stocchi sono sempre più affiatati. Ed è così che ad un certo punto Valentina non è più riuscita a sopportare e si è lasciata andare in un lungo sfogo sui social: “Ho tantissime domande ma giuro non riesco a risponderle tutte! Volevo chiedervi solo di non mandarmi foto e video, io vedo e osservo tutto! Il rispetto porta rispetto!”, ha scritto Valentina sui social, “Io personalmente, Valentina, metto fine a tutta la mia storia! Perché poi devo passare anche per quella che non sono, a me non sta bene. Buona notte”.

Valentina volta pagina dopo la storia con Domenico D’Alterio: la reazione del web

Valentina Piscopo, stanca di vedere il flirt di Domenico con Benedetta davanti ai suoi occhi, ha deciso di mettere fine a questa storia e voltare definitivamente pagina. Ma il web non sembra affatto essere dalla sua parte, tanto che su X girano post contro di lei: “prima cosa vista accendendo la diretta e non so spiegare perché mi faccia così ridere benedetta a peso morto su domenico“, scrive un utente, “Valentina è entrata 4 volte nella casa, è rimasta pure come ospite, ha litigato con tutto il cast, quasi lasciato Domenico e intanto Domenico sempre con benedetta mi sentite urlare fortissimo“, si legge ancora. “Sempre Valentina che ha litigato con tutti in casa, quasi presa a capelli con Anita, insultato la casa e gli opinionisti MA IO VIVO PER TUTTO QUESTO CHE CIRCO ASSURDO“.