Valentina e Eleonora, chi sono moglie e figlia dell’ex atleta

Una carriera ricca di soddisfazioni e gioie, Igor Cassina è riuscito nel corso degli anni a costruirsi una famiglia con le donne della sua vita, la moglie Valentina, dalla quale ha avuto la grande gioia della figlia Eleonora, venuta al mondo nel 2023. Una storia d’amore molto speciale quella tra Valentina e Igor Cassina, riusciti a coronare il loro sogno di stare insieme dopo una fase di corteggiamento d’altri tempi e che ai giorni di oggi potrebbe certamente suonare strana.

“Fui folgorato dal suo sorriso, che allora mascherava ma non del tutto una sofferenza, e infatti ritornò a Treviso senza darmi il tempo di conoscerla meglio. Mi spinsi tre volte in Veneto: bidonato. Nove mesi dopo il primo bacio. La sposerò” ha confessato Igor Cassina tornando sulla speciale storia della sua vita raccontandosi in una intervista concessa al Corriere della sera.

Valentina e Eleonora, futuro da atleta per la figlia di Igor Cassina?

Nei prossimi anni la figlia di Igor Cassina deciderà di seguirne le orme nel mondo dello sport? E’ tutto da vedere, anche se già in questi primi anni di vita l’approccio tra la piccola e il mondo dello sport è stato piuttosto interessante.

Sulla figlia Eleonora, messa al mondo da Valentina e dallo stesso Igor Cassina, l’ex atleta olimpico ha rivelato: “Mette le mani a terra e prova a sollevare le gambe per fare la verticale. Io le farò provare tanti sport, sarà poi lei a decidere quale praticare”. Un futuro aperto a qualsiasi scenario per Valentina e Eleonora, le donne della vita di Igor Cassina che oggi farà nuovamente tappa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove coglierà l’occasione per parlare sia della sua carriera che ovviamente dei cambiamenti degli ultimi anni.

