Valentina e Francesca, le sorelle di Chiara Ferragni/ “Ci riempie di orgoglio”

Valentina e Francesca sono le sorelle di Chiara Ferragni, la influencer e imprenditrice digitale protagonista del docu-film “Chiara Ferragni – unposted” in onda lunedì 12 ottobre 2020 in prima serata su Rai2. Un lungo viaggio alla scoperta di Chiara Ferragni, “la” influencer per antonomasia conosciuta ed amata in tutto il mondo. La star di Instagram oggi è una imprenditrice digitale affermata, ma anche mamma a tempo pieno visto che dal matrimonio con Fedez è nato il piccolo Leone ed ora la coppia è in attesa di un secondo bebè che sarà una femminuccia. Nel documentario Chiara racconta la sua vita da ragazzina sognante a donna affermata, ma il cuore pulsante di tutto questo viaggio è la sua famiglia a cui è da sempre molto legata. A cominciare da babbo e mamma, ma anche le sorelle Valentina e Francesca con cui ha un rapporto splendido. Valentina è sicuramente la sorella più conosciuta visto che, seguendo le orme di Chiara Ferragni, ha deciso di lanciarsi come influencer.

Valentina Ferragni e Francesca Ferragni: “siamo le sorelle di Chiara Ferragni”

Parlando proprio delle sorelle, Valentina Ferragni ha raccontato a Vanity Fair: “sono la sorella di Chiara e di Francesca. Quello che mi accomuna a Chiara sono i capelli biondi e lo stesso cognome, poi in realtà siamo due persone completamente diverse. E chi ci conosce se ne rende subito conto”. Da sorella di Chiara Ferragni ad influencer seguita da milioni di follower il passo è stato davvero breve, anche se Valentina ha raccontato: “ho iniziato ad usare Instagram e ad avvicinarmi al mondo dei blog di riflesso, come avrebbe fatto qualsiasi ragazzina affascinata da quello che fa la sorella maggiore. Ho iniziato a postare quando facevo l’università, anche grazie al fatto che essendo sorella di Chiara viaggiavo e avevo già la fortuna di avere una vita interessante. Poi finiti gli studi ho capito che era una cosa che mi piaceva fare e ho continuato, ed è venuto tutto in modo molto spontaneo”. Diversamente Francesca Ferragni ha seguito un percorso “normale” conseguendo una laurea specialistica in chirurgia orale, con il massimo dei voti e lavora come dentista. Intervistata dal settimanale Voi, la sorella maggiore di Chiara Ferragni ha detto: “essere sorella di Chiara mi riempie di orgoglio. È sempre stata un esempio e più di tutti mi sprona a fare sempre del mio meglio. C’è sempre stata una sana competizione tra noi, che non ha mai avuto niente a che fare con l’invidia, ma solo a tirare fuori il meglio di noi stesse in ogni situazione. Chiara è sicuramente il mio punto di riferimento”.

