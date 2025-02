Anticipazioni Imma Tataranni 4 Sostituto Procuratore, Alice Azzariti: “Valentina sarà completamente diversa dalle altre stagioni”

È ripartita alla grande la nuova stagione di Imma Tataranni 4 con delle trame fitte e intese che hanno già conquistato i telespettatori. La Sostituto Procuratore sarà sempre più in crisi dal punto di vista sentimentale tra il marito Pietro (Massimiliano Gallo) ed il maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice) mentre sul lavoro dovrà affrontare nuovi casi. Spazio avranno anche gli altri protagonisti come Diana (Barbara Ronchi), la cancelliera e migliore amica di Tataranni, la madre di Pietro interpretata da Dora Romano e soprattutto Valentina (Alice Azzariti) la figlia di Imma e Pietro.

E delle anticipazioni Imma Tataranni 4 Sostituto Procuratore e sul proprio personaggio le ha fornite proprio Alice Azzariti in un’intervista a Framedmagazine.it. La giovane attrice dopo aver rivelato di essere cresciuta sul set, nella prima stagione era minorenne, ha aggiunto come si evolverà in questa quarta stagione il suo personaggio: “Non si parla più semplicemente della ragazzina che litiga con la madre per un complesso di inferiorità o che per paura di deludere le aspettative della figura materna si rifugia in quella paterna” per poi aggiungere: “Ormai si parla comunque di una ragazza che si sta avvicinando sempre più all’età adulta.”

Valentina e il cambio drastico in Imma Tataranni 4, Alice Azzariti anticipa: “Avrà una nuova consapevolezza”

E non è tutto perché Alice Azzariti ha rivelato altre anticipazioni Imma Tataranni 4 e sul cambio drastico del suo personaggio di Valentina De Ruggeri: “Avrà una nuova consapevolezza, con una serie di consapevolezze con cui affronta le problematiche che si presenteranno nella quarta stagione. E lo fa in maniera diversa rispetto dalla ragazza un po’ litigiosa e scontrosa che si è vista nelle prime stagioni. È un tipo di maturità veritiera, non è finta. È un passaggio che tutte noi donne affrontiamo tra l’età adolescenziale e quella più adulta.”

Il personaggio di Valentina nella fiction di Rai1 ha un ruolo chiave, molto più simile al padre che alla madre con cui si sente anche più legata e in confidenza sul finire della scorsa stagione ha preso una drastica decisione lasciando l’università e ritornando a Matera. Ovviamente la madre Imma non ha preso per nulla bene tale scelta e sono nati nuovi conflitti e tensioni e questo rapporto contrastato con la madre continuerà anche nella prossima stagione. L’appuntamento con la seconda puntata di Imma Tataranni 4 è per il 1° marzo sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa.