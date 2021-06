Valentina e Oronzo di Temptation Island aspettano un figlio/ Dalla crisi all’annuncio

Gli appassionati di Temptation Island non avranno sicuramente dimenticato l’avventura di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Qualcuno ricorderà anche la frase, poi divenuta iconica, “Ha la malattia delle donne”, accusa lanciata dalla fidanzata ad Oronzo che sembrava affascinato da tutte le tentatrici. I problemi che il programma mise in evidenza sono però stati superati dalla coppia che ad oggi non solo sta ancora insieme ma ha appena annunciato di essere in dolce attesa! Valentina è infatti incinta: “Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare”, ha scritto il futuro papà su Instagram al fianco di un dolce scatto al fianco della compagna in cui mostra l’ecografia. Tantissimi gli auguri e le congratulazioni scaturite dal post anche da ex partecipanti di Temptation Island e Uomini e Donne.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola aspettano il primo figlio

Anche Valentina De Biasi ha annunciato la lieta notizia con un post su Instagram, in cui ha scritto: “Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda”. E ancora: “Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine”, ha concluso. Al momento non si sa se il bebè in arrivo sia un maschietto o una femminuccia.

