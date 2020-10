Valentina e Simone Bolognesi, Uomini e Donne/ Gianni punge, Nicola attacca…

Simone Bolognesi, dopo aver annunciato di voler conoscere Valentina, sembrerebbe aver cambiato idea. Gianni Sperti, prima dell’ingresso in studio di Simone, lancia una frecciatina: “E’ arrivato il momento del principe azzurro, dell’uomo più desiderato d’Italia”. Valentina, da parte sua, racconta la propria amarezza per una conoscenza che non sta andando come si aspettava. “Ho deciso di farlo inserire nel mio gruppo di amici e avevamo deciso che sarebbe rimasto a dormire da me. Dopo un bacio da quindicenne, però, lui è andato via e ci sono rimasta male”, ammette Valentina. “Tutta la sera mi ha calcolato poco e poi mi ha dato questo bacino da 15enne e la cosa mi fa pensare”, aggiunge la dama che comincia a pensare di non interessare davvero a Simone.

SIMONE BOLOGNESI E VALENTINA: NESSUN INCONTRO INTIMO

Dopo dieci appuntamenti, Valentina si aspettava di avere un incontro più intimo con Simone Bolognesi il quale, dopo una serata con gli amici di Valentina, è tornato a casa sua senza restare a dormire da lei. “Avevo fatto 600 km per stare da lei che, invece, mi ha proposto una serata con gli amici. Erano 15 persone e ho cercato d’integrarmi. Mi ha fatto piacere la sua iniziativa, ma dopo aver fatto le due di notte, ho pensato di andare a casa perchè per un’intimità con lei volevo una serata un po’ più intima”, si difende Simone. “Se una persona ha un desiderio cerca di esaudirlo, non lo programma”, commenta Gianni Sperti. Ad attaccare Simone, però, è Nicola: “Lui non aveva nessun desiderio nei confronti di Valentina perchè continuava a scrivere a Federica”, ha sveato i cavaere ma Simone respinge l’accusa.



