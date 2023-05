VALENTINA E VIOLA, EX MOGLIE E FIGLIA IVAN COTTINI/ “Dura non dormire più insieme”

Ivan Cottini, ospite di Domenica In per presentare il suo libro dal titolo “La danza della farfalla, La mia vita con la sclerosi multipla”, ha parlato del rapporto con la figlia Viola dopo la separazione dalla moglie Valentina. “L’apparizione al Festival di Sanremo è stato l’apice della mia carriera, il giorno più bello della mia vita. Il caso ha voluto che coincidesse con la fine del mio matrimonio. Accettare di non potermi addormentare più nel letto con mia figlia ogni giorno è stato difficile”, ha ammesso.

IVAN COTTINI E SCLEROSI MULTIPLA/ "Ho accettato malattia, la combatto con la danza"

Non è stato un periodo semplice, anche a causa della malattia. “Poi è iniziato il lockdown. L’assistenza domiciliare e le palestre riabilitative per i disabili sono state sospese. Io ero tornato al punto di partenza, non riuscivo più a muovermi. L’unico modo che avevo per stare bene era andare con la mente nel passato. È per questo motivo che ho scritto il libro”. (agg. di Chiara Ferrara)

Bianca Maria Berardi/ Le coreografie con Ivan Cottini: "Mollare? Non c'è nel mio..."

Ivan Cottini e la ex moglie Valentina: dal loro amore è nata la figlia Viola

Valentina e Viola sono la ex moglie e la figlia di Ivan Cottini, il ballerino ammalatosi di sclerosi multipla che ha conquistato il mondo della tv. Nonostante la scoperta della malattia Ivan ha sempre continuato per la sua strada cercando in tutti i modi di reagire costruendosi la sua carriera di ballerino e non solo. L’incontro con Valentina gli cambia la vita e lo spinge al grande desiderio di avere una famiglia. Per aver un figlio è disposto a tutto: perfino interrompere i farmaci. A raccontarlo è stato proprio il ballerino marchigiano ospite di Verissimo: “per un buon periodo ho interrotto i farmaci contro la mia malattia per avere una figlia. Dopo 9 mesi è rimasta incinta e ad oggi sono papà di Viola. Dal punto di vista fisico la malattia è andata avanti, ho avuto problemi aggiuntivi al braccio sinistro. Con lei ho una missione, da quando è nata sono guarito perché la mia vita è dedicata interamente a lei”.

VALENTINA FABIANI E VIOLA, EX MOGLIE E FIGLIA IVAN COTTINI/ "Smisi i farmaci per lei"

Non solo, Ivan parlando della figlia Viola ha aggiunto: “Viola ha sempre capito subito, fin da piccina, non mi ha mai chiamato per andare da lei, mi portava direttamente la sedia e mi spingeva lei. La sfida è stare al passo con un bambino, non la sclerosi. Mi ha reso un uomo migliore, devo ringraziarla perché anche quando è finita con la mia ex compagna mi ha dato tantissima forza. Con gli anni del covid siamo stati chiusi in casa per 7 mesi e la malattia è aumentata tantissimo, a fine estate pensavo di non riuscire più a ballare, ma guardando mia figlia mi sono detto che non poteva finire così”.

Valentina Fabiani e Ivan Cottini: il primo incontro e la nascita della figlia Viola

Il primo incontro tra Valentina Fabiani e Ivan Cottini c’è stato grazie ai social network. A rivelarlo è stata proprio la ex compagna dalle pagine de Il Resto del Carlino: “io e lui ci siamo conosciuti tramite Facebook, anche se Ivan dice il contrario è stato lui a chiedermi l’amicizia e io all’inizio ero titubante perché alcune immagini che postava erano molto forti. Ci siamo innamorati e messi assieme in ospedale”. Nonostante il grande amore e la nascita di una figlia però la coppia ad un certo punto ha vissuto un momento di profonda crisi che li ha portati alla separazione.

“Dopo Sanremo sono diventato un papà separato: non è facile per me parlarne ma Valentina mi ha lasciato” ha rivelato il ballerino che parlando della fine della storia d’amore ha detto – “quando le storie finiscono purtroppo le colpe sono di entrambi, la cosa è arrivata tutta così veloce e poi con la quarantena ho avuto poco spazio di manovra”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA