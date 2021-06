Valentina e Viola, ex moglie e figlia Ivan Cottini/ “Sono un papà separato…”

Valentina e Viola sono l’ex moglie e la figlia di Ivan Cottini. Il ballerino che, dal 2013 combatte contro la sclerosi multipla, ha confesssato di essersi separato dalla moglie ad aprile 2020. La confessione del ballerino è avvenuta nel corso di una puntata di Storie italiane. Del programma di Eleonora Daniele, Ivan Cottini è spesso ospite e, proprio ai microfoni dell’amica, per la prima volta, ha parlato della fine del matrimonio. Non è stato un momento facile per Cottini che ha trovato la forza per rialzarsi nella figlia Viola, il suo grande amore. “Mi dà tantissima forza, non immagini i casini che combiniamo assieme alla nonna. Mia figlia mi ha salvato per la seconda volta. Guardiamo i cartoni insieme e proviamo a ballare, tutto tra una terapia e l’altra per la mia malattia. L’importante è saper ripartire anche se ci vorrà tempo. Lo devo fare per Viola”, ha raccontato ad Eleonora Daniele.

Ivan Cottini: la malattia, la danza e la vita da padre/ Il rapporto ritrovato con la figlia Viola

Valentina e Viola, la vita da padre separato di Ivan Cottini

Dopo la fine del matrimonio con Valentina, Ivan Cottini ha cominciato la sua nuova vita da padre separato. Come capita a chi si separa, anche il ballerino cerca di trascorrere il tempo che ha a disposizione con la figlia Viola. “In questi ultimi mesi ho dovuto convivere con il dramma della separazione e posso vedere mia figlia soltanto in certe occasioni”, ha raccontato Cottini a Storie Italiane. Dopo la separazione, Ivan cerca di divertirsi e di trascorrere tutto il tempo che gli è concesso con la figlia Viola sulla quale riversa tutto il suo amore. Quello tra padre e figlia è un rapporto unico e speciale di cui Ivan potrebbe parlare oggi nel corso dell’ultima puntata di Domenica In di cui è ospite.

