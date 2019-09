Valentina, ex Veronica Satti/ Perché si sono lasciate? Ironia sull’“orientamento”

Valentina, l’ex fidanzata storica di Veronica Satti, torna a parlare, seppur malvolentieri, della figlia di Bobby Solo tramite le sue Instagram Stories. Le due giovani non stanno più insieme da diversi mesi. Era stata proprio la Satti a rivelarlo lo scorso giugno mettendo così a tacere le voci di coloro che avevano notato l’assenza di Valentina al suo fianco. “Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie e non pubblichiamo più foto insieme. Ormai è già da più di un mese che ci siamo lasciate”, aveva dichiarato in quella circostanza. Eppure in tanti continuano a legare il nome di Valentina a quello di Veronica, come emerso dalle domande che sono giunte alla prima proprio via social. Oltre alle consuete curiosità sulla serie Netflix che consiglia, l’attenzione si è spostata proprio sulla sua passata relazione con la Satti. “Ma con Veronica non parli più?”, ha domandato un suo follower. La replica muta di Valentina ha reso l’idea di come i rapporti tra le due si siano ormai del tutto e tristemente interrotti.

VALENTINA, EX DI VERONICA SATTI RISPONDE SU INSTAGRAM

Tra una curiosità più o meno spinta ed un’altra, Valentina, l’ex di Veronica Satti, ha continuato a rispondere ai suoi follower. “La prima cosa che guardi in una persona?”, chiede un utente. “L’orientamento politico”, replica lei certamente ironica. “Perchè ti sei lasciata con Valentina (quasi certamente il riferimento era invece a Veronica, ndr)?”, ha domandato un altro. Ed anche in questo caso la giovane ha replicato nel medesimo modo. Dopo aver risposto anche ad un paio di “lettere del cuore”, Valentina ha anche spiegato come nel suo caso è riuscita a superare una delusione d’amore: “Iniziando a riprendere tutto ciò che avevo tralasciato in precedenza e concentrandomi su me stessa. Poi andando anche da uno psicologo, perchè no?”. Veronica e Valentina lo scorso anno erano state la prima coppia LGBT a scambiarsi un bacio nella casa del Grande Fratello e subito dopo il reality avevano anche iniziato a parlare di matrimonio, prima dell’epilogo della loro storia. “Questa è stata la storia d’amore più importante della mia vita e io le auguro tutto il meglio”, aveva commentato la figlia di Bobby Solo lo scorso giugno, nel confermare la loro rottura.

