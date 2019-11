Valentina Fabri/ Uomini e Donne: bacio con Simone e notte con Armando

Valentina Fabri nella bufera. Sarà una puntata scoppiettante quella del trono over di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 27 novembre. La dama, infatti, finirà nel mirino di Armando Incarnato che punterà il dito contro la dama accusandola di non essere sincera con la redazione. Valentina sta frequentando Simone Virdis. I due hanno dichiarato di non aver avuto alcun contatto fisico, ma oggi saranno smentiti proprio da Armando. “Simone, tu e Valentina F vi siete baciati?”, chiederà Armando. “Assolutamente no”, sarà la risposta del cavaliere. “Ma quanto siete finti”, aggiungerà Armando svelando di aver visto i due baciarsi fuori dagli studi. Il cavaliere napoletano, inoltre, svelerà di aver visto Valentina nascondersi sotto una felpa con il cappuccio per non farsi riconoscere. Un bacio di cui Simone e Valentina, però, non hanno parlato alla redazione. Le rivelazioni di Armando, però, non finiranno qui.

VALENTINA FABRI: NOTTE CON ARMANDO INCARNATO?

Giorno di rivelazioni bollenti per il trono over di Uomini e Donne. Armando Incarnato, dopo essere rimasto in silenzio per settimane, oggi rivelerà cos’è accaduto davvero con Valentina Fabri il giorno del loro primo ed unico appuntamento. “Con chi hai dormito la prima sera che uscito con Armando?”, chiederà Incarnato a Valentina. “A casa mia“, risponderà la Fabri. “Ha dormito con me“, dirà invece il cavaliere rivolgendosi a Maria De Filippi. “Non è vero, che bugiardo. Armando perchè non porti le prove? Sei un bugiardo, non ti permettere d’infangarmi”, replicherà prontamente la dama. “Ho sbagliato io a non parlare prima. Io mi permetto perchè è la verità”, aggiungerà ancora un Incarnato furioso nei confronti di Valentina che sarà poi protagonista anche si una discussione con Veronica Ursida che si sentirà offesa dalle parole della dama.

