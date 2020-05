Valentina Facchinetti contro i vicini/ “Canne in giardino, ho un figlio di 2 anni…”

Pubblicità

Vicini un po’ molesti per Valentina Facchinetti, secondogenita di Roby Facchinetti, storica voce dei Pooh, nonché sorella di Francesco. Nelle scorse ore ha pubblicato sulla propria pagina Instagram @valefacchi, un post decisamente polemico, anticipato dalla didascalia: “Questo è il tono medio delle nostre mail all’amministratore”. In poche parole, la Facchinetti ha mostrato una delle ultime email spedite appunto all’amministratore del condominio in cui abita, per lamentarsi della triste pratica di alcuni suoi vicini, che stando alla stessa, butterebbero mozziconi di canne nel giardino in comune. Ecco la missiva elettronica: “Buongiorno, la presente per segnalare che nel nostro giardino piovono canne (l’odore non è quello del tabacco e il filtro nemmeno). È già successo, oggi è la terza volta. Ho un figlio di due anni e mezzo che gioca in giardino e preferisco non partecipi ad una puntata di ‘Narcos’. Certo di una vostra segnalazione, grazie. Emiliano Bassi, Valentina Facchinetti”.

VALENTINA FACCHINETTI, SECONDOGENITA DI ROBY

La foto ha ricevuto più di un centinaio di like nel giro di poche ore, e nel contempo i suoi follower hanno lasciato anche qualche commento. C’è chi ha scritto in maniera ironica: “’Piovono canne’ nuovo film della Disney”, oppure “Io sono passata agli audio. Ho detto tutto”. C’è anche chi è apparso contrarato, come ad esempio questo utente che ha scritto “Ma smettila”, oppure quest’altra che invece scrive: “Con tutti i problemi che ci sono ti preoccupi delle canne ma per favore”. Valentina Facchinetti, come detto sopra, è la secondogenita di Roby, nata dal primo matrimonio con Mirella Costa. Rispetto alla maggior parte dei suoi fratelli e sorelle, ha preferito rimanere ai margini del mondo della musica, anche se a dire il vero si sa ben poco di lei. Classe 1977, ha avuto un bimbo due anni fa, Andrea Francesco, ed è stata responsabile dell’ufficio stampa di RTL nell’anno 2008.



