Valentina Ferragni “Alcuni attacchi mi hanno destabilizzata”/ “Essere la sorella di”

Valentina Ferragni presa di mira dagli haters: “Ormai ci ho fatto il callo…”

Valentina Ferragni replica agli haters. La sorella di Chiara Ferragni è sempre stata presa di mira sui social per il suo aspetto fisico. All’inizio Valentina ci ha sofferto molto ma poi ha capito che era meglio evitare di dar peso a certi commenti. L’insicurezza gli ha giocato butti scherzi sin da quando era piccola ma Valentina è riuscita poi a combatterla: “Le critiche per il fisico? Ormai ci ho fatto il callo, ma c’è voluto tempo. Sono sempre stata insicura, vengo da una famiglia dove tutti si sono realizzati e temevo di fallire come persona. Al lato estetico non ho mai dato peso e certi attacchi mi hanno un po’ destabilizzato, ma chi mi sta vicino mi ha sempre supportato. E alla fine le critiche arrivano da chi sta seduto sul divano, non da chi lavora nella moda. Non scelgo il look o miglioro il fisico per qualcun altro, solo per me. E se ho avuto una brutta giornata, neanche apro i social: non si può piacere a tutti ed evito altri malumori”, ha raccontato in un’intervista al Messaggero.

Valentina Ferragni "Ho scoperto di avere fibromi nel sen*"/ "Sentivo una pallina e…"

Valentina Ferragni evita insomma di adocchiare i commenti social durante le giornate negative proprio per evitare che possano influire ulteriormente sul suo umore. Valentina Ferragni ha lanciato una linea di orecchini a forma di V con l’iniziale del suo nome. La passione per la moda l’ha ereditata dalla sorella Chiara con cui ha un ottimo rapporto: “Io e mia sorella Chiara siamo sempre state affascinate dalla moda, è una passione che abbiamo ereditato da nostra madre. Quando Chiara aprì il suo blog avevo 14 anni, non potevo lavorare ma era bello darle una mano con le foto e sentirsi parte di quel mondo. Una volta aperto il profilo Instagram, qualche brand mi contattò ma alcuni sostenevano che senza un blog non sarei andata da nessuna parte. Io volevo fare la mia strada, non volevo essere la copia di mia sorella, poi Instagram è esploso”.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sposano/ Compleanno in dolce attesa e “sì”

Valentina Ferragni vittima di pregiudizio: “Qualche volta mi hanno rinfacciato…”

Valentina Ferragni ha debuttato due anni fa con il suo brand di gioielli. Valentina Ferragni ha scelto di creare un brand che porti il suo nome per rappresentarla al meglio. Valentina ha spiegato com’è nata la passione per i gioielli: “All’inizio del 2019 avevo già iniziato a collaborare con alcuni brand del settore, già da piccola ero affascinata da bracciali e collanine. Ad un certo punto ho capito che le collaborazioni non mi bastavano, avrei voluto avere un brand tutto mio. Così è nato l’orecchino Uali, il primo pezzo: dal disegno su un foglietto siamo finiti a una produzione totalmente made in Italy, grazie ad una ditta di Arezzo”.

CHIARA FERRAGNI, SORELLA VALENTINA/ "Sono la sua prima fan, è la migliore al mondo"

Per Valentina è una grande soddisfazione sapere che il brand da lei fondato ha conquistato intere generazion di ragazze che indossano i suoi gioielli: “La più grande soddisfazione, per me, è quando le ragazze scelgono i miei gioielli. Sono orgogliosa delle mie creazioni, le indosso anche sui red carpet quando potrei scegliere marchi più blasonati”. Essere però la sorella di Chiara Ferragni ha avuto anche dei risvolti negativi. Spesso qualcuno le ha rinfacciato il fatto di partecipare ad una sfilata solo per essere la sorella della più famosa influencer: “Qualche volta mi hanno rinfacciato di essere la sorella di Chiara, ma nessuna delle persone con cui ho lavorato. Magari la prima volta vai alla sfilata di Dior proprio perché sei ‘sorella di’, ma se non hai le capacità, le collaborazioni poi finiscono. Ho voluto intraprendere un percorso simile a quello di mia sorella, non temendo i confronti che sono sempre dietro l’angolo”, ha spiegato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA