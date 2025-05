Poche ore fa, Valentina Ferragni ha fatto un annuncio sui social, spiegando ai fan che ha un nuovo progetto in cantiere e che d’ora in poi si dedicherà a un altro lavoro. La sorella di Chiara Ferragni ha dichiarato di voler fare la giornalista, e come è successo ad altre influencer come Giulia Salemi, aprirà un suo podcast, la cui prima puntata andrà in onda su YouTube a partire dal 6 maggio 2025. Pronti a scoprire come se la caverà con il microfono?

Il podcast di Valentina Ferragni si intitolerà “Storie oltre le stories”, un “programma” dove probabilmente cercherà di comprendere i retroscena della vita di alcune delle vip più famose del mondo dello spettacolo. Nel trailer spuntano alcune star come Cecilia Rodriguez, Diletta Leotta e ovviamente le sorelle Francesca e Chiara Ferragni. Lo scopo del podcast sarà quello di arrivare al cuore degli ospiti e permettere loro di raccontarsi al meglio. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sul nuovo progetto e non si possono fare troppi pronostici su come andrà a finire questa esperienza web per la bionda influencer.

Valentina Ferragni copia Diletta Leotta e Giulia Salemi?

Dopo Diletta Leotta che si è cimentata con “Mamma dilettante” e Giulia Salemi con Non lo faccio per moda, anche Valentina Ferragni ha deciso di iniziare questo nuovo percorso sui social. Ma per quale motivo si chiedono i fan? Ovviamente, online gli utenti si dividono e tra loro c’è chi non scommette nulla sul successo del nuovo podcast. Non solo, c’è anche chi sta ipotizzando che dopo il declino del nome Ferragni anche la terza figlia possa aver bisogno di risalire e aprirsi una seconda possibilità di carattere economico per riscuotere curiosità dal pubblico. Riuscirà Valentina Ferragni a risollevare la sua immagine?