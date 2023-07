Valentina Ferragni e Matteo Napoletano fidanzati/ Le foto che “ufficializzano” la love story

Valentina Ferragni e il nuovo fidanzato Matteo Napoletano: le foto in famiglia

Sembra essere sbocciato nuovamente l’amore nel cuore e nella vita di Valentina Ferragni. Dopo l’addio a Luca Vezil, ormai un ricordo del passato, la sorella minore di Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso al fianco del presunto nuovo fidanzato, che risponde al nome di Matteo Napoletano. Sebbene la coppia non abbia ancora ufficializzato il proprio amore, ci ha pensato la mamma dell’influencer e imprenditrice, Marina Di Guardo, a “spoilerare” il nuovo amore della figlia.

La mamma delle sorelle Ferragni ha infatti condiviso alcuni scatti di famiglia sul proprio profilo Instagram. Circondata dall’affetto delle figlie e dei nipotini, in una mega tavolata apparecchiata all’aperto compare, al fianco di Valentina, il suo presunto nuovo fidanzato. “La famiglia è tutto“, ha scritto la Di Guardo come didascalia del post. Un ritratto di famiglia al quale si è aggiunto anche il nuovo amore di Valentina Ferragni, Matteo Napoletano, dopo i rumors delle ultime settimane legati ad un loro presunto coinvolgimento sentimentale.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano: i nuovi scatti che confermano l’amore

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono dunque usciti allo scoperto, volontariamente o non, attraverso le foto di famiglia condivise su Instagram dalla mamma delle influencer. Ma spuntano nelle ultime ore altre foto e, se come si dice “due indizi fanno una prova”, la piccola di casa sembrerebbe aver realmente trovato l’amore. In alcuni scatti condivisi in esclusiva da Whoopsee su Instagram, si vede la coppia in dolce compagnia, al mare, in Liguria, tra tenerezze e sguardi che non sono affatto sfuggiti all’occhio attento del gossip.

Come riporta il sito, la coppia si è concesso qualche istante di relax sotto il sole della Riviera Ligure, per poi andare a pranzo al ristorante. Se gli scatti social di mamma Marina Di Guardo erano un indizio abbastanza decisivo, le foto di Whopsee sono la conferma più attesa: nella vita di Valentina Ferragni è tornato l’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da marinadiguardo (@marinadiguardo)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)













