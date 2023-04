Valentina Ferragni è single/ Addio a Matteo Napoletano dopo la rottura con Luca Vezil

Valentina Ferragni torna single: finito l’amore con Matteo

Era lo scorso ottobre quando Valentina Ferragni e Luca Vezil annunciarono via social la fine della loro storia d’amore. Una rottura a tratti improvvisa e inaspettata, che ha spezzato il cuore dei loro numerosissimi followers, che hanno realmente creduto al loro amore. Ora entrambi hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita. Valentina Ferragni, in particolare, sembrava aver ritrovato la serenità e il sorriso al fianco di un nuovo ragazzo: si chiama Matteo Napoletano e la conoscenza sarebbe avvenuta nella splendida ed esotica cornice del Messico.

Luca Vezil: "Convinsi io Valentina Ferragni a buttarsi sui social"/ "Raccontare la rottura? Detto no a soldi"

Tuttavia, come rivelato dal settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip, la conoscenza sarebbe già giunta al capolinea: “Dopo il viaggio segreto in Messico con il suo nuovo compagno, Valentina Ferragni è tornata single. La storia con Matteo non è decollata, pare proprio per volere di lui. E Valentina, sorella e collega della più famosa Chiara, ora balla ancora da sola“. Dunque il cuore della sorella di Chiara Ferragni è tornato libero e la breve frequentazione con Matteo non avrebbe avuto l’epilogo sperato.

Valentina Ferragni, chi è il nuovo fidanzato Matteo Napoletano/ L'incontro in Messico

Valentina Ferragni e Luca Vezil: la rottura dopo un lungo amore

Nonostante la rottura, Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno comunque conservato un buon rapporto. Per la sorella di Chiara Ferragni è stata, forse, la più importante storia d’amore della sua vita. Ed è proprio grazie a lui che avrebbe deciso di buttarsi sui social e avviare una carriera in parallelo a quella della sorella. A rivelarlo è stato lo stesso Vezil, in una recente intervista al Corriere della Sera: “Un giorno trovammo una mail in cui dicevano a Valentina: ti regaliamo una maglietta se fai una foto in cui la indossi. Le dissi: ti piace la maglietta? Se si allora fallo, ti faccio io la foto: da lì è nato tutto“.

Luca Vezil, ex fidanzato Valentina Ferragni/ "Pensavo che fosse l'amore perfetto"

Il ragazzo, influencer, content creator e presto conduttore televisivo, ha preferito non intervenire sulla rottura con Valentina Ferragni. I due non si sono mai troppo esposti in merito e, anche nel corso di questa intervista, Vezil ha preferito non parlarne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA