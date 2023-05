Valentina Ferragni è sparita in The Ferragnez?/ “Per lei solo qualche frame”, è mistero

The Ferragnez 2, Valentina Ferragni sempre più assente

The Ferragnez non è una semplice serie, ma un vero e proprio documentario sulla vita (pubblica e privata) di una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo: Fedez e Chiara Ferragni. Da pochi giorni è uscita la seconda stagione, anch’essa ricca di contenuti, che ha preso il via con il racconto della malattia del rapper, colpito nel marzo del 2022 da un tumore al pancreas. Ma, in questa stagione, sono tantissimi i risvolti della loro famiglia che sono stati raccontati, così come gli affetti più importanti che circondano la coppia.

Come Valentina Ferragni. La sorella dell’imprenditrice digitale è sempre stata una presenza costante nella serie. Tuttavia, come riporta il settimanale Chi nella rubrica Chicche di Gossip, sembra che sul finale della seconda stagione sia completamente sparita e le sia stato ritagliato pochissimo spazio: “Nei quattro episodi che chiudono The Ferragnez 2 (confermata anche la stagione 3 il prossimo anno), è sparita la sorella di Chiara Ferragni, ovvero Valentina. Per lei solo qualche frame. Strano perché era tra le presenze parlanti più attive nella prima stagione“.

Un’assenza che, forse, anche ai più attenti appassionati di The Ferragnez non è affatto sfuggita. Il ridimensionamento della presenza di Valentina Ferragni potrebbe essere dovuto alle logiche del racconto, maggiormente incentrato su Chiara Ferragni e Fedez, ma ogni ipotesi è plausibile. Intanto, archiviate le prime due stagioni della serie targata Prime Video, cresce l’attesa dei fan sui clamorosi risvolti e il dietro le quinte del tormentato e chiacchieratissimo Festival di Sanremo 2023, in seguito al quale sarebbe sorta una crisi coniugale nella coppia.

La chiamata dell’imprenditrice digitale alla co-conduzione con Amadeus, la riconciliazione tra Fedez e J-Ax, il bacio tra il rapper e Rosa Chemical, ma anche e soprattutto la litigata nella coppia e la conseguente crisi. I fan dovranno pazientare ancora un po’, dal momento che tali racconti (forse i più attesi) saranno disponibili soltanto dopo l’estate.











