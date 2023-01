Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato?/ Mazzo di rose da uno spasimante misterioso

Valentina Ferragni, nuovo amore dopo Luca Vezil?

Dopo la lunga e importante relazione con Luca Vezil, Valentina Ferragni è tornata ufficialmente single. La fine dell’amore con l’influencer ha esposto la sorella di Chiara Ferragni a rumors e indiscrezioni sulla presunta presenza di un nuovo fidanzato. Finora, ala più piccola delle sorelle Ferragni ha smentito tutti i presunti flirt che le sono stati attribuiti, ma nelle scorse ore, è stata la stessa Valentina a scatenare nuovamente i rumors.

Valentina, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui posa con delle rose. Nella didascalia, Valentina non ha scritto nulla, ma tanto è bastato per scatenare la curiosità dei fan. Chi è lo spasimante misterioso che ha regalato delle rose a Valentina? C’è davvero uno spasimante o le rose sono semplicemente un dono amichevole? Ai posteri l’ardua sentenza.

Il motivo della fine della storia tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Quelli intorno alla vita privata di Valentina Ferragni restano semplicemente dei rumors e indiscrezioni. Nulla di concreto, dunque, per Valentina che, dopo l’addio a Luca Vezil, ha scelto di dedicarsi al lavoro, agli amici e alla famiglia. Valentina, dunque, resta ufficialmente single e, per il momento, non sembra esserci la possibilità concreta di una nuova storia d’amore. In attesa di novità, a svelare i motivi che hanno causato la fine della storia con l’ex fidanzato, è stata lei stessa:

“Come coppia c’erano degli alti e dei bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio”, ha fatto sapere sui social.

