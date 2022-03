Valentina Ferragni “Ho scoperto di avere fibromi nel sen*”/ “Sentivo una pallina e…”

“Oggi visita ecografica mammaria.” Inizia così il lungo messaggio postato da Valentina Ferragni a corredo di una story di Instagram in cui la sorella di Chiara racconta un problema scoperto qualche tempo fa. “Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l’ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) – annuncia Valentina, spiegando – ora devo farmi controllare ogni sei mesi per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne conoscono).”

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sposano/ Compleanno in dolce attesa e “sì”

Il fibroma è un tumore benigno che colpisce soprattutto le donne giovani e che, in alcuni casi, può trasformarsi in qualcosa di maligno. La scoperta ha messo dunque l’influencer in allarme, invitando anche tutte le sue follower a fare prevenzione.

Valentina Ferragni, l’appello alle follower: “Fate prevenzione”

Valentina Ferragni ha infatti continuato il suo messaggio, scrivendo: “Anche se non ho parentela con tumori al seno o ovaie per fortuna, è fondamentale farsi controllare appena qualcosa sembra strano o sentiamo cose strane.” Ha perciò lanciato un appello a tutte le donne che la seguono su Instagram: “Mi raccomando ragazze, tenetevi controllate e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va e andate dal medico se sentite nel seno delle palline o cose strane. E soprattutto fatevi controllare anche se siete giovani. La prevenzione salva le vite.” Un appello d’altronde lanciato anche qualche mese fa, dopo aver scoperto di avere un carcinoma sul viso.

CHIARA FERRAGNI, SORELLA VALENTINA/ "Sono la sua prima fan, è la migliore al mondo"

LEGGI ANCHE:

Carcinoma basocellulare, malattia Valentina Ferragni/ Un tumore maligno della pelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA