Valentina Ferragni “Io una bambina prematura”/ “Pesavo 890 grammi, la mia famiglia..”

Nel giorno dedicato ai bambini prematuri, Valentina Ferragni invia via social un messaggio di forza alle famiglie e ai piccoli guerrieri che si trovano a combattere per la loro vita. Con una foto che la ritrae dentro l’incubatrice, la sorella della più famosa Chiara Ferragni, ha deciso di tornare sull’argomento della sua nascita e sul dolore della famiglia in quei giorni in cui lei ha rischiato di non farcela nascendo tre mesi prima della scadenza del tempo previsto, quando pesava solo 890 grammi e i suoi organi non erano ancora ben formati: “Oggi è la Giornata Mondiale della Prematurità e per chi non lo sapesse, io sono una di quei piccoli guerrieri che è nata prematura.. Sono nata prematura di tre mesi e alla mia nascita pesavo 890 grammi. Sono stata in incubatrice per tre mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale a Bolzano, perchè troppo piccola, troppo fragile e con i miei organi ancora non completamente formati. Sono stati mesi durissimi per la mia famiglia”.

VALENTINA FERRAGNI “BAMBINA PREMATURA DI 890 GRAMMI”

Dopo la premessa drammatica e sconvolgente, sembra proprio che Valentina Ferragni voglia poi dare un messaggio di speranza ai suoi fan e a tutti coloro che, proprio come lei, stanno combattendo la battaglia della vita: “Dopo mesi di incertezze e paure… oggi sono qui per raccontare questa storia, la mia storia. Lo racconto perché vorrei che queste mie parole arrivassero a tanti piccoli e piccole guerriere, alle loro coraggiose mamme ed ai loro meravigliosi papà che ora stanno vivendo un momento così delicato”. La risposta dei fan è composta da una carrellata di cuoricini e di messaggi di sostegno e di affetto.



