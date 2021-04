Valentina Ferragni, malattia:“Ho l’insulinoresistenza”/ “Le analisi non sono andate bene”

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha scoperto di essere affetta da una patologia difficile da diagnosticare. “Purtroppo le analisi non sono andate bene. Ho una patologia in una forma più grave del previsto: si chiama insulino resistenza”, ha annunciato nelle sue storie su Instagram, durante il fine settimana di Pasqua. La giovane influencer, da quasi 4milioni di follower, ha così deciso di utilizzare la sua forza mediatica per divulgare e sensibilizzare sul tema: “Vorrei raccontare il mio problema perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla, perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso che nessuno aveva capito”. Un paio di settimane fa Valentina si è sottoposta a delle analisi che hanno svelato la patologia. L’insulinoresistenza, ovvero la bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina, può portare a diabete mellito di tipo 2.

Ora che sa di cosa di essere affetta da insulinoresistenza, Valentina Ferragni può finalmente dare un nome ai disturbi di cui ha sofferto fino a ora, principalmente legati al metabolismo. “Smettete di chiedermi se sono incinta, non lo sono! Ho problemi metabolici e di insulina (e amo molto anche mangiare), quindi l’unica pancia che vedete è dovuta a questo”, ha sbottato qualche giorno fa Valentina sui social, rispondendo a qualche hater che criticava il suo fisico. Non è la prima volta che la sorellina di Chiara Ferragni viene attaccata per le sue curve morbide, ma Valentina ha fatto della “body positivity” la sua arma vincente: “Non me la prendo quando una persona critica il modo in cui mi vesto… mi fa molto strano che veniamo attaccate per l’aspetto fisico. Critichiamo le persone che hanno dei fisici ‘finti’ ma quando una persona ha un fisico normale viene attaccata perché non sta bene”, ha detto tempo fa in una storia di Instagram.

