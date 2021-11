Valentina Ferragni operata al viso, come sta?/ “Ero in ansia, attendo esito biopsia”

Si è operata Valentina Ferragni, la sorella più piccola di Chiara. La nota influencer doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rimozione di un “corpo esterno” sulla fronte, e nelle scorse ore, attraverso i social, ha aggiornato i suoi follower circa l’esito dell’intervento. Pubblicando una foto di se con tanto di cerotto, sulle Instagram Stories ha spiegato: “Questa mattina ho tolto la “cosa” che avevo sulla fronte da un anno più o meno. È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è cambiato nel corso dell’anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando”.

Quindi Valentina Ferragni ha proseguito: “In questo momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno MA non super aggressivo)”. Di conseguenza la sorella di Chiara Ferragni dovrà attendere gli esiti degli accertamenti sul corpo rimosso: “Il medico l’ha rimossa con un bisturi elettrico perché questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta”. Ovviamente, come qualsiasi altra persona, Valentina Ferragni non nasconde la sua preoccupazione e le sue paure: “Sono stata molto agitata in quanto è stata la prima operazione della mia vita e sono stati super gentili e rassicuranti. Avevo paura di poter avere qualcosa di “brutto” e più stava lì più la situazione sarebbe potuta peggiorare o comunque mai migliorare”.

VALENTINA FERRAGNI DOPO L’OPERAZIONE: “MI DAVA ANSIA LA CICATRICE”

La stessa influencer temeva anche per un’eventuale cicatrice sulla fronte dopo l’intervento chirurgico di rimozione: “Mi dava ansia la cicatrice che avrei potuto avere (perché mi hanno asportato un bel pezzo di pelle) ma la salute è la prima cosa, quindi anche se ci sarà una cicatrice grossa, anche se dovesse essere brutta, visibile, tutto questo è per la mia salute ed è fondamentale”.

Quindi la più piccola di casa Ferragni ha aggiunto e concluso: “Ora ho 3 punti e una benda per una settimana! Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l’intervento (per fortuna è stato il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute”,

