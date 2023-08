Valentina Ferragni si mostra in piscina con gli stivali/ Scoppia la polemica: “Sei assurda”

Valentina Ferragni insultata dagli hater per la foto in piscina

Valentina Ferragni è tornata nel mirino del web che l’ha pesantemente attaccata per uno scatto a Ibiza. L’influencer sta trascorrendo una romantica vacanza all’insegna del relax, con il suo compagno Matteo Napoletano. In una delle numerose foto pubblicate, la Ferragni si mostra in piscina con un vestitino estivo molto colorato e degli stivali.

In un paio di minuti è scoppiata la polemica sui social: “Gli stivali con 50 gradi all’ombra. Ma per cortesia” ha scritto un utente. E ancora: “Cosa si fa per avere un po’ di visibilità“. “Comunque gli stivali in piscina non si possono proprio vedere. Sei assurda e poi, il vestito è trasparente. Non vedi?” scrive un altro. L’influencer è abituata a questo tipo di attacchi; poche settimane fa, infatti, ha replicato ai commenti degli hater che l’hanno definita “solo la sorella di”, alludendo a Chiara Ferragni. Questa volta, però, l’influencer ha deciso di non rispondere alle provocazioni godendosi le vacanze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dall’influencer che ha addirittura pensato di non farcela. Ferragni è stata vittima di un incidente, mentre era in vacanza con il compagno Matteo Napoletano. A raccontare cosa sia accaduto ci ha pensato Valentina stessa: “Io e Matteo ci trovavamo a Saint Barth, nel territorio francese. – ha esordito – Prenotiamo per fare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua con la guida. Io ero dietro di lui (Matteo, ndr) sulla moto d’acqua, mentre la guida su un’altra moto d’acqua e poi c’era un altro ragazzo. Ci mettono il giubbotto di salvataggio, ci danno alcune informazioni, quindi partiamo.” Pochi minuti dopo ecco però giungere i primi problemi: “[…] pensavo che sarei morta, con onde altissime. Matteo guidava, io in piedi dietro di lui e, non potendomi attaccare da nessun’altra parte, l’unica cosa che potevo fare era attaccarmi a lui, alla sua vita”.

E ancora: “Dopo mezz’ora urlo che non ce la faccio più, non riuscivo ad attaccarmi. Nel mentre la guida ci ferma e ci dice che sta arrivando una tempesta e che dovevamo tornare indietro. […] Eravamo a mezz’ora dal punto di partenza. Eravamo spaventatissimi. Ragazzi, comincia a piovere fortissimo“. A questo punto si sfiora la tragedia: “Prendiamo un’onda e cadiamo, nel mare aperto, non so come ho fatto, ma non riuscivo quasi a respirare. Eravamo in mezzo al mare, con la moto d’acqua lontanissima. Eravamo soli e non stavamo bene.” Valentina Ferragni aggiunge: “Passano dieci minuti, arriviamo a riva grazie a Dio, io pensavo che saremmo morti. Alla guida non frega un ca**o delle mie condizioni e ci chiede pure i soldi, perché comunque avevamo fatto 50 minuti di moto d’acqua. Abbiamo litigato e poi abbiamo pagato, non stavo bene, eravamo molto spaventati. Tra l’altro io ho perso un braccialetto a cui tenevo molto e Matteo l’Apple Watch”. L’influencer ha poi concluso: “Nota finale: mi sono rotta due costole. Uno spavento enorme, in mezzo al mare aperto, da soli, senza nessuno che ci aiutasse.”

