Valentina Ferragni smentisce il flirt con Alvaro De Juana/ “Tradita da Luca Vezil”

Dopo la rottura con Luca Vezil, è iniziata a circolare la voce secondo la quale Valentina Ferragni avesse una relazione con Alvaro De Juana. A lanciare l’indiscrezione è stata la giornalista Claudia Cabrini, che su Twitter scrive: “Valentina Ferragni. Si chiama Alvaro de Juana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix #Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza.”

In realtà a smentire questo gossip è la stessa Valentina Ferragni, come riporta il settimanale Chi: “Ha smentito i rumor che la voleva compagna di Alvaro De Juana (attore della serie Elite che, in realtà, frequenta l’istruttrice di pole dance della Ferragni”. L’influencer, dunque, sarebbe single e in cerca dell’amore con il sogno di poter un giorno creare una famiglia.

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati, dopo anni d’amore, tramite un comunicato congiunto: “Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

Nonostante la serenità nel dare l’annuncio,l’influencer, secondo il settimanale Chi sarebbe stata tradita dal suo compagno. “Valentina Ferragni ha chiuso (pare per un tradimento di lui) la storia con Luca Vezil“, si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini. Fino ad ora non sono arrivate dichiarazioni in merito a una presunta infedeltà dell’ex dell’influencer e il comunicato congiunto sembra non rivelare particolari attriti. Ad ogni modo, la sorella di Chiara Ferragni è ora libera di cercare il vero amore che possa darle una stabilità famigliare. Arriverà una smentita o conferma delle parole scritte da Chi?

