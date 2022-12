Valentina Ferragni svela perchè ha lasciato Luca Vezil/ “C’erano troppi bassi”

Valentina Ferragni la verità sulla rottura con Luca Vezil: le sue parole

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati dopo dieci anni d’amore, sui social, l’influencer ha voluto chiarire ai suoi fan i motivi della rottura. Sembra che ha prendere la decisione di interrompere la relazione sia stata proprio la sorella di Chiara.

Valentina Ferragni svela: “Come coppia c’erano degli alti e dei bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio.” L’influencer non ha mai rivelato di essere in crisi con Luca, ma il gossip ha spesso parlato di problemi di coppia che si sono rivelati concreti.

Valentina Ferragni sui social ha raccontato la verità sulla rottura con Luca Vezil e come si sente dopo aver preso questa decisione. I due hanno deciso di rifarsi una vita separati, considerando che da tempo c’era aria di crisi anche se l’influencer ha preferito mantenere il riserbo.

Valentina Ferragni rivela: “Sento che sto bene, sto riprendendo in mano la mia vita al 100%, sto facendo le cose che mi piace fare, senza giudizio o altro. Sto veramente conoscendo me stessa e non ho paura di essere diversa da quella che sono, non ho paura di deludere gli altri perché ho deluso spesso me stessa in passato e non voglio più farlo.”

