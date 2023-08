Valentina Ferragni, tragedia sfiorata in vacanza: “Pensavo sarei morta”/ “Due costole rotte”, cos’è accaduto

Grande paura per Valentina Ferragni in mare aperto: “Pensavo che saremmo morti”

Tragedia sfiorata in vacanza per Valentina Ferragni. La sorella minore di Chiara Ferragni ha vissuto minuti di grande paura in mare aperto, arrivando a pensare che non ce l’avrebbe fatta. È stata proprio Valentina a raccontare quello che è accaduto a lei e al nuovo fidanzato Matteo Napoletano mentre si trovavano in vacanza.

“Io e Matteo ci trovavamo a Saint Barth, nel territorio francese. – ha esordito – Prenotiamo per fare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua con la guida. Io ero dietro di lui (Matteo, ndr) sulla moto d’acqua, mentre la guida su un’altra moto d’acqua e poi c’era un altro ragazzo. Ci mettono il giubbotto di salvataggio, ci danno alcune informazioni, quindi partiamo.” Pochi minuti dopo ecco però giungere i primi problemi: “[…] pensavo che sarei morta, con onde altissime. Matteo guidava, io in piedi dietro di lui e, non potendomi attaccare da nessun’altra parte, l’unica cosa che potevo fare era attaccarmi a lui, alla sua vita”.

“Dopo mezz’ora urlo che non ce la faccio più, non riuscivo ad attaccarmi. – ha continuato a raccontare – Nel mentre la guida ci ferma e ci dice che sta arrivando una tempesta e che dovevamo tornare indietro. […] Eravamo a mezz’ora dal punto di partenza. Eravamo spaventatissimi. Ragazzi, comincia a piovere fortissimo“.

A questo punto il dramma: “Prendiamo un’onda e cadiamo, nel mare aperto – ha raccontato Valentina -, non so come ho fatto, ma non riuscivo quasi a respirare. Eravamo in mezzo al mare, con la moto d’acqua lontanissima. Eravamo soli e non stavamo bene.” Finalmente arriva qualcuno a soccorrerli: “Passano dieci minuti, arriviamo a riva grazie a Dio, io pensavo che saremmo morti. Alla guida non frega un ca**o delle mie condizioni e ci chiede pure i soldi, perché comunque avevamo fatto 50 minuti di moto d’acqua. Abbiamo litigato e poi abbiamo pagato, non stavo bene, eravamo molto spaventati. Tra l’altro io ho perso un braccialetto a cui tenevo molto e Matteo l’Apple Watch”. Quindi Ferragni ha concluso: “Nota finale: mi sono rotta due costole. Uno spavento enorme, in mezzo al mare aperto, da soli, senza nessuno che ci aiutasse.”

