Valentina Ferrari, arrestato compagno Gabriele/ Svolta nel caso “fu lui a picchiarmi”

Il caso di Valentina Ferrari continua a fare molto discutere e torna centrale nella nuova puntata di oggi di Chi l’ha visto, in onda nella prima serata di Rai3. Negli ultimi giorni la vicenda ha subito un importante colpo di scena: la giovane, inizialmente scomparsa dall’ospedale di Livorno, aveva poi fatto sapere di stare bene. In ospedale si era recata proprio dopo un violento pestaggio da parte di ignoti avvenuto, casualmente, dopo una accesa lite con il fidanzato Gabriele Grossi, il quale si era presentato alla trasmissione di Federica Sciarelli dicendosi preoccupato dalla sua scomparsa. L’uomo, come riferisce Fanpage.it, è stato fermato dai carabinieri di Foggia dopo una denuncia da parte della stessa Valentina che aveva avuto il coraggio di rivelare che a picchiarla era stato proprio lui. Dopo la denuncia la donna è stata accolta in una struttura protetta mentre Gabriele è stato fermato in Puglia dove nonostante le limitazioni imposte dalle misure anti-Covid era riuscito a giungere senza problemi. Grazie alle numerose segnalazioni giunta da Ischitella, nel Foggiano, gli agenti della squadra mobile non hanno impiegato molto tempo prima di identificarlo ed arrestarlo lo scorso 3 dicembre.

VALENTINA FERRARI, ARRESTATO COMPAGNO GABRIELE PER MALTRATTAMENTI E LESIONI

Gabriele Grossi, 40enne di Livorno si trovava insieme alla sua ex compagna ed è stato fermato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. All’ex compagna è stato invece imposto l’obbligo di dimora. A portare alla luce la vicenda di Valentina Ferrari, 36enne di Livorno, era stata proprio la trasmissione Chi l’ha visto dopo l’appello del fratello preoccupato in seguito alla ricezione di un messaggio da parte della donna inviato il 22 ottobre scorso prima di perdere con lei ogni contatto. La 36enne era stata ricoverata dopo aver riportato gravi lesioni in seguito ad una aggressione. In un primo momento aveva detto di essere stata picchiata da quattro persone in un vialetto nei pressi della sua abitazione, soccorsa poi dal suo compagno che chiamò l’ambulanza. Solo successivamente Valentina ha asserito di essere stata picchiata proprio dal fidanzato Gabriele. Ora, spiega La Repubblica, la procura ha fatto sapere che Valentina si troverebbe in una località protetta. Grazie ad un video ripreso con il cellulare da un telespettatore di Chi l’ha visto e che immortalava l’uomo con la sua ex in Puglia, gli agenti sono riusciti ad arrestarlo. Le indagini adesso cercheranno di fare luce sul rapporto tra Valentina e Gabriele, a quanto pare caratterizzato da precedenti episodi di violenza.

