Valentina Ferrari maltrattata dal fidanzato per mesi?/ Dubbi su versione ex compagna

La trasmissione Chi l’ha visto, nella nuova puntata di oggi 16 dicembre torna ad interrogarsi sulla emblematica vicenda che vede protagonista Valentina Ferrari, 36enne livornese finita in ospedale dopo essere stata violentemente pestata. La donna ha trovato il coraggio di denunciare e grazie alle sue dichiarazioni gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Livorno hanno potuto emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate continuate a carico del 40enne Gabriele Grossi, suo fidanzato. L’uomo era intervenuto anche alla trasmissione Chi l’ha visto per lanciare un appello alla donna dopo la sua scomparsa dall’ospedale livornese nel quale era stata ricoverata ed era ricercato dopo che Valentina lo aveva accusato di essere stato lui a picchiarla. Grossi si era rifugiato in Puglia, a Ischitella in provincia di Foggia, dove è stato trovato in compagnia della sua ex compagna, Patrizia, madre dei suoi figli. Anche quest’ultima è indagata come spiega Huffpost, ed è chiamata a rispettare l’obbligo di dimora che le è stato imposto. Gabriele e Patrizia sono stati individuati grazie ad un video registrato da una spettatrice di Chi l’ha visto in cui si vede Grossi e Patrizia fermi in strada con in mano i rispettivi cellulari. Attualmente, Valentina si trova in una località protetta.

VALENTINA FERRARI MALTRATTATA DAL FIDANZATO PER MESI?

Secondo quanto emerso dalle indagini, Gabriele Grossi è indiziato di aver sottoposto la fidanzata Valentina Ferrari a maltrattamenti per 4 mesi, da giugno a ottobre 2020. Dopo l’ennesima lite sarebbe stata picchiata al punto da essere necessario il ricovero ed una prognosi di 25 giorni. Anche Patrizia Dondoni, 49enne ed ex compagna di Grossi, sarebbe gravemente indiziata di aver aiutato Gabriele ad eludere le indagini, rilasciando, anche pubblicamente, dichiarazioni alquanto controverse. I due, infatti, proprio ai microfoni di Chi l’ha visto avevano fornito due differenti versioni al punto da suscitare più di qualche dubbio. “Non si vedeva tornare a casa, siamo andati a cercarla e l’abbiamo trovata lungo la strada, era tutta piena di sangue”, aveva detto Patrizia ai redattori del programma di Rai3. Entrambi avrebbero prima detto che non vedendo rincasare Valentina, i due dopo quattro ore sarebbero andati a cercarla ma pochi minuti dopo viene fornita una versione del tutto differente. “Giustamente, quando lei è tornata io ero qui fuori”, ha detto Gabriele al quale gli ha fatto eco Patrizia “eravamo qui”. I due avrebbero dato due versioni del tutto opposte.



