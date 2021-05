Valentina, figlia Roberto Baggio/ “Tanto amore delle persone per mio padre, è bello!”

Valentina Baggio è la maggiore delle figlie di Roberto e Andreina Fabbi. La ragazza ha 28 anni e ha due fratelli, Mattia e Leonardo. Inevitabilmente, essere figlia del Divin Codino, così come è soprannominato nel mondo calcistico Roberto Baggio, significa essere sotto i riflettori. Per Valentina, però, non è stato un grave problema. La ragazza ha anzi rivelato che essere sua figlia è un grande onore. In un’intervista rilasciata a Cosmopolitan, come riporta ilriformista, Valentina ha infatti dichiarato: “Sentire l’amore che le persone hanno per mio papà, anche, appunto, al di là del fatto che sia stato un grande giocatore, è qualcosa di incredibile. – e ancora – Mi sorprendo e mi emoziono ogni volta che qualcuno, e pensa che capita anche con la mascherina addosso perché gli somiglio ogni giorno di più, mi riconosce e mi dice cose belle su ‘Roby’, su quanto sia stato importante. Molto bello, e pure una grande responsabilità, perché i primi tempi a Milano ero abbastanza preoccupata di fare delle cavolate e che qualcuno glielo potesse riferire”.

Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ Dopo l'addio ad Elisabetta, nuove dame per lui?

Valentina Baggio e la dedica a papà Roberto e mamma Andreina

Valentina Baggio è legatissima ai suoi genitori. In un post pubblicato su Instagram qualche tempo fa, la ragazza ha voluto celebrare il loro amore trentennale pubblicando una loro foto con una toccante dedica: “I miei genitori, 30 anni di matrimonio e 7 di relazione. Quando sono vicini ancora oggi, sembrano due fidanzatini che amoreggiano. A volte mi chiedo se sono nata nell’epoca sbagliata, se in questo momento storico siano ancora possibili rapporti di intimità, di complicità che si supportino e rispettino così. Un grande esempio di valori ormai antichi, che il nostro mondo sembra aver dimenticato o non sia in grado di far funzionare. Io li rispetto e li ammiro, con un briciolo di invejinha branca.”

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto/ “Dopo Uomini e Donne andiamo a convivere”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Baggio AKA La Willa (@v_baggio)

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Picone: “Carla Fracci mamma della danza”/ Biagiotti: "Incredibile e umile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA