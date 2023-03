Valentina filma il suo stalker mentre entra in casa/ “Vivo nel terrore, è in libertà”

Valentina, vittima di uno stalker, è stata ospite stamane del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. La ragazza, originaria di Perugia, ha effettuato numerose denunce ed ha anche registrato il video del proprio stalker mentre gli entrava in casa salendo dal balcone in piena notte: “Io l’ho lasciato a novembre 2022 – ha raccontato la giovane – e ci sono state diverse intrusioni. Entra facilmente perchè sono al primo piano, sale dal balcone ed entra in casa mia, è successo più volte ma sono riuscita a riprenderlo solo una volta. Ho fatto questo video per far vedere a tutti ciò che mi stava capitando e lo stato d’ansia che vivo”.

Quindi Valentina ha proseguito: “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune due anni fa, all’inizio era il ragazzo perfetto, premure, regali, mi fidavo ciecamente di lui. Dopo qualche mese mi sono però accorta che non era quello che credevo”.

VALENTINA, VITTIMA DI STALKER: “GIA’ DOPO I PRIMI MESI…”

Poi Valentina ha proseguito: “Già ai primi mesi mi ha tolto tutte le chiavi di casa per non uscire e non chiedere aiuto. Mi ha tolto anche le chiavi delle altre stanze così io non potevo rifugiarmi col telefono. Svariate volte mi ha alzato la mani, ha problemi con alcol e droga e non è mai lucido quando fa determinate cose. Quando lo fa dice di amarmi, dice che lo fa per il mio bene, mi colpevolizza, dice che la fine del rapporto è stata colpa mia. Lo giustificava dicendo che mi amava, ma l’ultima volta non l’ho perdonato ed ho deciso di reagire”.

Valentina ha quindi lasciato il suo ex, e lo stesso si è trasformato in uno stalker: “Svariate volte si è introdotto in casa mia ed era sempre ubriaco, drogato, sputi in faccia, insulti, sigarette spente addosso, poi io chiamavo il 112 e lui scappava. E’ successo tre volte da quando l’ho denunciato e l’ultima volta è successo il 6 marzo”. Purtroppo quel ragazzo è ancora a piede libero: “Può avvicinarsi quando vuole. E’ arrivato anche a minacciarmi con un coltello, mi ha detto che ha una pistola nascosta”. Lo stalker ha anche inviato delle foto intime sue a genitori e amici: “Per screditarmi e sminuirmi, una sorta di vendetta. Mia mamma è distrutta. Spero che prendano provvedimenti, perchè al momento vivo in uno stato d’ansia ho attacchi di panico, vomito in continuazione ed ho perso i capelli”. Lo stalker le ha anche rubato dei soldi: “Mi ha portato via 4.000 euro fra carta e contanti”.

