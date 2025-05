Valentina Fiori e Dario Scuderi, dal loro amore la nascita della piccola Alba

C’è anche Valentina Fiori tra le protagoniste di Sognando Ballando con le Stelle 2025. La danzatrice bolognese vuole giocarsi le sue chance in coppia con Nikita Perotti, per entrare a far parte dei maestri della prossima edizione. Ma chi è e cosa sappiamo della vita privata della ballerina? Dal 2023 è mamma di una splendida bambina di nome Alba, frutto d’amore della sua relazione con il compagno ballerino Dario Scuderi.

La danza è stata sicuramente un trade union importante per la coppia, come si evince anche dalle tante foto social in comune. I due si sono sposati nell’estate del 2022 e pochi mesi dopo hanno fatto il grande annuncio della gravidanza. A quanto pare, la piccola ha ereditato dai genitori la passione per la danza, dato che si diverte ad imitare i genitori quando sente un po’ di musica. Per Valentina Fiori, ora, l’occasione di Sognando Ballando con le Stelle 2025, con il compagno e la figlia pronti a fare il tifo per lei.

Valentina Fiori sogna Ballando con le Stelle 2025

Nella scorsa puntata la ballerina bolognese si è ritagliata uno spazio importante con il suo boogie che ha convinto buona parte della giuria. Tra i più entusiasti Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, la quale ha già dato il suo ok per averla nel cast insegnanti. “Brava, dinamica, riempi la pista per me sei pronta per essere maestra”. Selvaggia Lucarelli è stata un po’ meno tenera nei suoi confronti, essendosi limitati ad un “tutto carino ma userei la paletta del ‘ni'”.

“Una come lei ce l’abbiamo già, ci serve un’altra uguale? Non lo so”, la bocciatura di Mariotto. Valentina, ad ogni modo, non si è fatta abbattere ed è pronta a rilanciare con l’energia di sempre che la contraddistingue.

