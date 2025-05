Sognando Ballando con le Stelle, Valentina Fiori rischia l’eliminazione? La ballerina non molla e…

Valentina Fiori e Nikita Perotti proseguono la loro avventura a Sognando Ballando con le Stelle 2025, con una missione ben precisa: far ricredere chi non ha fiducia nella ballerina. La concorrente bolognese di nascita ma siciliana di adozione, non è ancora riuscita a decollare nel talent di Milly Carlucci. Pur avendo ottenuto il pass alla terza puntata, ha ottenuto giudizi discordanti in queste prime settimane e quando stiamo per entrare nel vivo del programma, le possibilità di vederla vincitrice sono abbastanza sparute.

Nulla però è perduto, perché già a partire da questa sera, venerdì 23 marzo, Valentina Fiori con l’aiuto di Nikita Perotti può provare a riscrivere il suo destino. Nella scorsa puntata, la danzatrice non è riuscita a fare breccia. A pesare i commenti sulla sua statura, ma anche il fatto che se si qualificasse sarebbe “simile” ad altri profili già presenti nel talent.

Valentina Fiori e Nikita Perotti, la giuria di Sognando Ballando con le Stelle si divide: destino segnato?

Valentina Fiori non demorde e malgrado la strada sia sempre più impervia non molla la presa e crede ancora alla finale. D’altronde tutto può succedere a Sognando Ballando con le Stelle, anche che il pubblico dei social ribalti le perplessità dei giudici. Ma non tutti i giurati, ovviamente, hanno espresso perplessità per la bolognese. Valentina infatti può contare sul supporto di Ivan Zazzaroni e di una big come Carolyn Smith.

La presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle non ha dubbi sul fatto che Valentina Fiori sia pronta per diventare maestra, indipendentemente dalle sue caratteristiche fisiche e tecniche. Vedremo dunque se riuscirà ad ammorbidire anche Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, concordi nel dire che le sue performance e la sua struttura sono qualcosa di già visto.

