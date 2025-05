Valentina Fiorini proverà a conquistare il titolo di “Sognando… Ballando con le stelle” per diventare una maestra nel programma. Ma chi è la ballerina siciliana? Valentina è proprietaria di una scuola di danza fondata nel suo paese. Si tratta della “Dance Vibe Studio”, che si trova a Mascalucia, in provincia di Catania, da dove lei viene e dove vive con la sua famiglia quando il lavoro lo permette. Valentina ha iniziato il suo percorso nel mondo della danza quando era una bambina e lo stesso spera che possa fare la figlia, Alba. La bimba è nata nel 2023, quando lei e il marito Dario hanno deciso di allargare la famiglia.

Al momento dunque Valentina Fiorini è impegnata nell’avventura televisiva su Rai 1, al fianco del professionista Nikita Perotti, che spera di portarla alla vittoria. In passato ha ottenuto però risultati importanti nel mondo della danza, raggiungendo numerose finali dei campionati italiani e non soltanto. Insomma, una grande ballerina che sogna di incrementare il suo curriculum potendo diventare maestra di “Ballando con le stelle”: se ci riuscirà, lo scopriremo solamente puntata dopo puntata.

Valentina Fiorini, chi è: le nozze con Dario e la gravidanza

Valentina Fiorini è convolata a nozze con Dario, suo marito, nel 2022. I due hanno poi scelto di allargare la famiglia mettendo al mondo una bimba, Alba, nata nel 2023. Dario, come Valentina, è un ballerino: per questo Alba non poteva che nascere appassionata di danza. Sui social della mamma si vedono già i primi passetti di danza della bambina, che non vede l’ora di poter inseguire le orme dei suoi genitori, almeno da quanto si evince proprio dai social. In questi mesi Valentina ha deciso di resistere all’amore materno che prova per Alba, imbarcandosi così in una nuova avventura. Seppur lontana dalla sua bimba, Alba, Valentina sta provando a realizzare un grande sogno.