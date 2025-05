Ad aspirare ad un posto da maestra a “Ballando con le Stelle” c’è anche Valentina Fiorini, che sta prendendo parte all’avventura del format di “Sognando… Ballando con le Stelle”, nella speranza di riuscire a diventare un’insegnante del programma di Milly Carlucci. Ma chi è la ballerina Valentina Fiorini? Attualmente in coppia con Nikita Perrotti, Valentina è una giovane e talentuosa atleta, per cinque volte finalista dei campionati italiani e in due occasioni finalista dei campionati del mondo. Una carriera, la sua, cominciata quando era giovanissima nel mondo della danza.

Chi è Yoyo Flow: da Cuba all'Europa, Sognando… Ballando con le Stelle/ "Il ballo la mia passione"

Valentina Fiorini è inoltre proprietaria di una scuola di danza da lei fondata, la “Dance Vibe Studio”, che si trova a Mascalucia, in provincia di Catania, di dove lei è originaria. L’esperienza a “Sognando… Ballando con le Stelle” è stata per Valentina la prima avventura televisiva, che la giovane atleta spera che possa andare avanti il più possibile, per lei ma anche per la sua bambina, Alba, alla quale vuole dare un esempio di forza e indipendenza, ma soprattutto di resilienza: credere nei propri sogni è fondamentale, sempre.

Concorrenti Sognando... Ballando con le stelle/ Da Chiquito a Yoyo Flow e Aly-Z: tutte le coppie

Valentina Fiorini, chi è la ballerina: mamma di Alba

Valentina Fiorini è diventata, nel 2023, mamma di Alba, avuta dal compagno Dario Scuderi. La piccola è arrivata nell’agosto del 2023, a coronare il grande amore tra Valentina e Dario. Anche il marito di Valentina Fiorini è un ballerino, come si può vedere dai profili social di entrambi. La coppia si è sposata a giugno del 2022 e un anno dopo ha annunciato di aspettare la loro bimba, nata poi ad agosto dello stesso anno. Nel 2024 il traguardo del primo compleanno della piccola Alba, che nonostante non abbia neppure due anni ama già ballare, proprio come i suoi genitori. Nel 2025, invece, per Valentina è arrivata l’avventura di “Sognando… Ballando con le Stelle“: una chance importantissima per la ballerina.