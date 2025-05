Valentina Fiorini finalista a sorpresa a Sognando Ballando con le Stelle: da sfavorita ad outsider?

Valentina Fiorini si ritrova in finale a Sognando Ballando con le Stelle 2025, malgrado alcune perplessità dei giurati emerse nelle prime puntate. La ballerina era stata messa ai “margini” per la sua statura: era opinione comune tra i giudici che le sue caratteristiche fisiche potessero essere un limite importante in vista di Ballando con le Stelle. In particolar modo, Selvaggia Lucarelli, aveva fatto intendere che includere anche Valentina tra i nuovi insegnanti non avrebbe apportato un valore aggiunto al parco insegnanti.

La Fiorini ha incassato i colpi, rispondendo per le rime in pista da ballo. Puntata dopo puntata ha quasi fatto ricredere i suoi detrattori, spingendo la Lucarelli a ritrattare o quasi. Giusto che sia così, d’altronde anche nella semifinale di venerdì scorso Valentina ha dimostrato di essere un’eccellente ballerina.

Valentina Fiorini, dalla tensione (superata?) con la giuria all’esibizione finale

“Non vanno oltre, non mi guardano proprio…”, aveva detto amareggiata l’aspirante insegnante di Ballando con le Stelle prima di scendere in pista e lasciare tutti a bocca aperta. “Ho raggiunto determinati risultati proprio perché sono bassa, veloce e bionda… e poi da qui alla fine non cresco, non posso crescere”, le parole sarcastiche della ragazza in semifinale.

Valentina, che da ballerina ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali, sta vivendo un ottimo momento di forma a Sognando Ballando con le Stelle. E adesso prova a cavalcare l’onda per guadagnarsi il titolo di vincitrice ed un posto nel prossimo cast insegnanti. Riuscirà nel suo intento? Per scoprirlo non resta che sintonizzarci questa sera, venerdì 30 maggio, su Raiuno per la finale di Sognando Ballando con le Stelle. In palio il titolo di campionessa ed un incarico di prestigio…

