A “Sognando… Ballando con le stelle” ha gareggiato anche una giovane coppia composta dal bravissimo Nikita Perotti e la sua ballerina, Valentina Fiorini. Lui è stato maestro già nella scorsa edizione del programma di Milly Carlucci, in coppia con Anna Lou Castoldi. Lei, invece, è una ballerina in erba che spera di diventare maestra nel programma cult della Rai, dopo aver raggiunto varie finali dei campionati italiani di ballo e ottenuto buoni risultati anche in Europa. Ma come è andata la coppia nella prima puntata del programma? Andiamo a scoprire qualcosa in più. Valentina Fiorini e Nikita Perotti si sono esibiti in un boogie woogie, un ballo che ha messo in mostra tutta la loro energia ma non è riuscito a convincere pienamente i giudici.

Eleonora Riccardi, chi è?/ Da Amici a Sognando Ballando con le Stelle, sui social l'indizio sul fidanzato...

I due ballerini, infatti, hanno avuto qualche imperfezione di troppo che ha portato i giudici a non dare un voto troppo alto. I tecnici, infatti, hanno dato un punteggio di 20. Ricordiamo il funzionamento: la giuria, composta da 5 esperti, ovvero i soliti Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, può votare “sì” o “no”. Il “sì” vale 10, il “no” 0: loro due, dunque, hanno ottenuto solamente due “sì”.

Janiya Mami e Pasquale La Rocca: sensualità e bravura/ Vincitori di "Sognando... Ballando con le stelle"?

Valentina Fiorini e Nikita Perotti: il ballo non convince i giudici ma il pubblico da casa è entusiasta

La prova di Valentina Fiorini e Nikita Perotti nella prima puntata di “Sognando… Ballando con le stelle” non ha convinto a pieno i giudici ma il pubblico ha comunque risposto bene alla loro prova di coppia, con commenti entusiastici anche sul web. “I più bravi in assoluto” scrive Carola, mentre per Chiaretta “la giuria è incompetente”. Ci sarà dunque tempo per i due per riprendersi e dimostrare tutto il loro valore, a partire da stasera: una nuova puntata ma soprattutto una nuova chance per mettere in pista il loro grande talento.